Baum mit großer Zukunft

„Das Leben der Bäume entdecken“ beschreibt die Walderexkursion des Kreisverbandes Warendorf der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald durch das Naturschutzgebiet „Heidbusch“ treffend. Deren Vorsitzender Franz Stockmann hatte zu dieser informativen Waldbegehung eingeladen. Anlass bot die Flatterulme, der Baum des Jahres 2019.

Auf Gut Raestrup trafen sich Waldbesitzer und Interessierte aus dem gesamten Kreisgebiet, um die Flatter-Ulme näher kennenzulernen. Zunächst gab Stefan Tyrell einige Informationen zu dem naturbelassenen Wald, den sie anschließend durchstreiften. Immer wieder blieb die Gruppe stehen und lauschte den Ausführungen von Franz Stockmann: 65 Prozent des Waldes steht unter Naturschutz. 22 verschiedene Baumarten gebe es im Heidbusch, die über Jahrhunderte gewachsen sind. Eichen (35%), Buchen (20%), Fichten (15%), Eschen und Ahorn machen schon 80 Prozent des Waldbestandes aus. Die bekannteste Eiche lag auch auf dem Weg. Der etwa 250 Jahre alte Baum hat einen Umfang von 5,25 Meter. Franz Stockmann hatte bereits bei seiner „Vorbegehung“ festgestellt, dass die Eichen in den Wäldern von Gut Raestrup von den Eichenprozessionsspinnern weitestgehend verschont geblieben sind: „Es ist hier im Wald zu kühl. Die Raupen bevorzugen Wärme.“

Als langjähriger Forstdirektor ist Franz Stockmann ein anerkannter Wald- und Baumexperte. Die Flatterulme bezeichnete er als eine selten gewordene Baumart in Deutschland. In den Blickpunkt sei sie gerückt, weil sie deutlich widerstandsfähiger gegenüber dem Ulmensterben ist als die Berg- und die Feldulme. Über die Jahrtausende bewährte sich die Flatterulme auch gegenüber veränderten Klimabedingungen. Franz Stockmann traut mit Blick auf den zu erwartenden Klimawandel der nächsten Jahrzehnte der Flatterulme eine wichtige Rolle beim Artenschutz und auch als Stadtbaum zu. Diese Ulmenart zeichnet sich auch durch außergewöhnliche Rindenmerkmale aus. Das mache sie unattraktiver für den Infektionsträger, den Ulmensplintkäfer. „Ihren Namen,“ so Franz Stockmann, „hat die Flatterulme von ihren an langen Stängeln hängenden Blüten und Früchten, die im Wind flattern.“

Stefan Tyrell, Gastgeber dieser Waldexkursion und Waldbesitzer, beziffert, dass in seinem Wald etwa 40 auffällige Flatterulmen stehen. An einem dieser stolzen Riesen bleibt die Gruppe dann auch stehen. Stefan Tyrell taxiert das Alter auf 160 Jahre. Die Gäste waren überrascht, als Franz Stockmann ihnen anhand eines Blattes erklärte, dass die Flatterulme eine Großcousine der Brennnessel sei.

Der Rundgang gab den Teilnehmern an verschiedenen Stationen Einblicke in die Geschichte des Waldes, und es wurde deutlich, wie wichtig für ein stabilen Wald gemischte Wälder sind. „Der Wald ist wie ein Bilderalbum, vor allem wenn er in einem so langen Zeitraum (1000 Jahre) im Familienbesitz steht.“