Zwei Pedelec-Fahrer waren am Mittwochmorgen gegen 6.10 Uhr auf dem Radweg der B 51 in einen Verkehrsunfall verwickelt. Ein 54-Jähriger befuhr nach Polizeiangaben mit seinem Zweirad den Weg in Richtung Münster. Gleichzeitig befuhr eine 60-Jährige mit ihrem Fahrrad einen Wirtschaftsweg und bog nach rechts auf den Radweg ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der Telgterin und dem Telgter. Beide trugen Verletzungen davon.

Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in ein Krankenhaus, in dem die Frau stationär blieb. Der 54-Jährige konnte dieses nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Pedelecs entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.