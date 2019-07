Die fotografische Auseinandersetzung mit dem Leitwort des Katholikentages 2018, „Suche Frieden“, war das Anliegen eines Wettbewerbs, zu dem das Bistum Münster gemeinsam mit der renommierten Fachzeitschrift „fotoforum“ aufgerufen hatte. Aus allen Einsendungen wurden 30 Fotos für die Ausstellung gekürt, die ab dem 15. Juli in Telgte zu sehen sind. Die Bilder laden sowohl zur persönlichen Betrachtung als auch zur Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Aspekten zum Thema „Friedenssuche“ ein. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses zugänglich.

Wie fotografiert man Frieden? Und wie erst die Suche danach? Es war eine schwierige Aufgabe, der sich mehr als 200 Fotografen mit ihren Interpretationen des Themas „Suche Frieden“ stellten. Über 500 Bilder sichtete die siebenköpfige Jury mit namhaften Vertretern aus den Bereichen Kirche, Kunst und Medien. Die Idee war, über das Medium Fotografie den fotografischen Blick auf persönliche oder familiäre Situationen, auf das gesellschaftliche Umfeld, auf soziale oder ökologische Fragestellungen oder auch auf die weltpolitische Lage zu richten und das Thema „Suche Frieden“ in seiner Vielschichtigkeit sichtbar zu machen. Das sollte auch in der Bandbreite der Perspektiven aller Teilnehmer deutlich werden.

Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp sagt als Diözesanbeauftragter für den Katholikentag Mitinitiator der Ausstellung und Jurymitglied dazu: „Der Friede mit Gott, der soziale Friede, der innere Friede, der Friede in und mit der Schöpfung sowie der politische Friede als Abwesenheit von Krieg – all diese Ansätze haben wir in den eingereichten Fotos wiedergefunden.“

Weitere Infos gibt es bei „Tourismus + Kultur“, Simone Thieringer, ✆ 0 25 04/ 13 265 oder simone.thieringer@telgte.de.