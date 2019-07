FDP steigt aus „Telgte-Süd“ aus

Die FDP trägt das Neubaugebiet Telgte-Süd nicht mehr mit. Das kündigte Fraktionssprecherin Karin Horstmann am Dienstagabend im Rat an. Sie sprach von einer Vielzahl von Problemen, etwa der hohe Baulandpreis und den jüngst gefassten Beschluss zur Ausrufung des Klimanotstandes, die dafür gesorgt hätten, dass ihre Fraktion nun „rechtzeitig, bevor das Kind in den Brunnen gefallen sei“, diesen Schritt gehe.

Bürgermeister Wolfgang Pieper forderte daraufhin allgemein ein klares politisches Statement. Denn es könne nicht sein, dass die Stadtverwaltung und NRW.Urban, die landeseigene Gesellschaft entwickelt das Baugebiet, erst viel Arbeit investieren würden, um dann am Ende doch dem Projekt die Zustimmung zu versagen. Dabei macht er deutlich, dass man das Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfe, dringend benötigten Wohnraum, ein Großteil davon im Geschosswohnungsbau und sozial gefördert, zu schaffen.

Sabine Grohnert (Grüne) verhehlte nicht, dass viele der Fragen, die bei der FDP für eine Ablehnung sorgen würden, die Grünen auch umtreiben würden. Aber letztlich hätten die Chancen, endlich in größerer Zahl Geschosswohnungsbau und Sozialwohnungen zu schaffen, überwogen. Allerdings warnte sie davor, das Großgebiet mit mehr als 300 Wohneinheiten „durchzupeitschen“. Die Entwicklung müsse über das von NRW.Urban vorgeschlagene Jahr 2025 hinausgehen, denn an einem solchen Projekt würde auch ein Ausbau der Infrastruktur, etwa Kindergärten und Schulen, hängen.

„Ich verstehe nicht, dass die FDP sich von diesem Projekt verabschiedet“, sagte Klaus-Werner Heger (SPD). Denn es bestehe in den nächsten Jahren die Möglichkeit, Bauwilligen adäquate Flächen zur Verfügung zu stellen, darunter viele Einheiten in Mehrfamilienhäusern. Allerdings, auch das machte er deutlich, „kann Telgte nicht zugleich die Wohnungsnot in Münster lösen“.

Auch Christoph Boge (CDU) unterstrich, dass seine Fraktion weiter zu dem Projekt stehe. Er bezeichnete es als verantwortungslos, wenn die Politik sich weigere, dringend benötigten Wohnraum an einer Stelle zu schaffen, an der die planerischen Voraussetzungen erfüllt seien. Allerdings hob er noch einmal auf die bereits von ihm im Hauptausschuss aufgeworfene Frage ab, warum die Kanalerschließungskosten in Telgte-Süd nicht auf den Quadratmeterpreis umgelegt, sondern vom Abwasserbetrieb TEO übernommen werden sollen. Auf seine Initiative hin wurde die Verwaltung beauftragt, dieses rechtlich eingehend zu überprüfen, um Klagen vorzubeugen.

Eine von der Politik geforderte abschnittsweise Erschließung des Gebietes wird von NRW.Urban durchaus kritisch gesehen. Das machte Projektmanager Franz Große-Kreul deutlich. Denn die eigentliche Erschließung – etwa die Verlegung der Anschlüsse – müsse in einem Schritt erfolgen, und außerdem sei dem Land als Träger der NRW.Urban sehr daran gelegen, zügig Wohnraum zu schaffen. In Gesprächen sollen nun Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden.