Beten – singen – Freude haben

Ereignisreiche Tage liegen hinter dem Kinderchor St. Marien. 16 Kinder und Jugendliche sowie zwei Betreuer nahmen am achten Deutschen Chorfestival der Pueri-Cantores in Paderborn teil. Dort hatten sich knapp 3000 junge Sängerinnen und Sänger aus allen Teilen Deutschlands getroffen, um gemeinsam für den Frieden zu beten, zu singen und Freude zu haben.

Das Festival begann mit einer Eröffnungsfeier im Dom zu Paderborn. Damit alle Sänger Platz hatten, wurden zum ersten Mal alle Bänke aus dem Dom entfernt. Der Erzbischof von Paderborn Becker eröffnete das Festival.

Der zweite Tag stand unter dem Thema „Konzerte“. Nach einem Friedensgebet im Dom besuchte der Chor ein Begegnungskonzert und gestaltete nachmittags gemeinsam mit dem Freckenhorster Kinder- und Jugendchor ein Konzert im Brüderkrankenhaus für die dortigen Patienten und Gäste. Nach dem Abendessen trafen sich alle Festivalteilnehmer in der Maspernhalle zur gemeinsamen Chorparty.

Nach einem anstrengenden Tag stand der Folgetag ganz im Zeichen von „Spiel und Spaß“. Die Chöre reisten in Chorgruppen aufgeteilt in die nähere Umgebung Paderborns. Für den Kinderchor aus Telgte ging es mit anderen Kinderchören nach Erwitte. Dort waren allerlei Hüpfburgen und Spielgeräte aufgebaut, an denen sich die Kinder austoben konnten. Außerdem konnte die große neue Glocke im Glockenstuhl bestaunt werden, die mit acht Tonnen Gewicht die größte frei schwingende Glocke in einer Pfarrkirche ist. Am Abend wurde dann in der Kirche St. Laurentius die Eucharistie gefeiert.

Tag vier verlief für Pueri-Festivals traditionell: Morgens fand die große Probe für die Abschlussmesse mit allen Teilnehmern im Dom statt. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung und wurde zum Einkaufen, Eis-Essen und Straßenmusik-machen genutzt. Abends gaben drei Chöre ein großes Wandelkonzert, in dem die Zuhörer von Kirche zu Kirche wandeln und dabei die verschiedenen Chöre an verschiedenen Orten erleben.

Am letzten Tag fand die Abschlussmesse mit dem Erzbischof von Paderborn im Dom statt. Alle 3000 Teilnehmer hatten sich dort versammelt und sangen und beteten in einem großen Chor gemeinsam.

Derweil laufen schon die Planungen für 2020. Dann lädt der internationale Pueri-Cantores Verband alle Mitgliedschöre der Welt nach Florenz in Italien ein. Wer teilnehmen möchte, nimmt Kontakt mit Propsteikantor Michael Schmitt, ✆ 01 63/ 13 27 583, auf.