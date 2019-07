„Dass die Veranstaltungen gut besucht sind, ist auch eurem Engagement zu verdanken. Wir alle können stolz sein, so eine Vorstandsmannschaft zu haben“, hob Georg Schulze Nahrup bei der Generalversammlung des Vereins „Wiewelhooker Räuber“ hervor. Hubert Keuper , Markus Gausepohl , Marina Leve, Peter Rösmann, Marcus Bergmann und Jochen Niemann durften dieses Lob zurecht auf sich beziehen, auch wenn alle den Gemeinschaftsgeist im Verein herausstellten. „Jeder hat seinen Anteil am guten Gelingen. Es macht Spaß“, stellte der in seinem Amt als erster Vorsitzender bestätigte Hubert Keuper heraus.

Keuper, „Chef“ von rund 148 Mitgliedern, darunter zwölf Neuzugänge, wird aber nur noch ein Jahr – statt der vorgesehenen zwei Jahre – an der Spitze der „Räuber“ stehen. „Ich übe die Funktion schon sehr lange aus, da ist es an der Zeit, dass die jüngere Generation nachrückt.“

Keupers Stellvertreter, Markus Gausepohl, ließ in seinem Jahresbericht noch einmal die zahlreichen Veranstaltungen Revue passieren und hob dabei die Einsatzbereitschaft und die Willensstärke der Mitglieder hervor, die es ermöglichten, die Vorhaben zum Wohle der Allgemeinheit umzusetzen. Über eine solide Kassenlage berichtete anschließend Hubert Keuper.

In diesem Jahr stehen unter anderem noch das Erntedankfest – voraussichtlich am 7. September – und die Beteiligung am Vadruper Weihnachtsmarkt mit dem Aufbau der „lebenden Krippe“ und dem Reibeplätzchen-Stand auf dem Programm. An jedem ersten Mittwoch im Monat finden um 19 Uhr Treffen an der „Wiewelhooker Bank“ statt. Alle Interessierten können daran teilnehmen.