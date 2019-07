Eine entspannte und mediterrane Atmosphäre erlebte dieses Mal die Telgter Hanse bei ihrem Kramermahl. Passend zum Ferienbeginn traf sich die Kaufmannschaft im Mittelmeerraum. Schade, dass das Wetter nicht spielte. So konnte der Garten nicht genutzt werden. Umso mehr genossene die Gäste die Räumlichkeiten als Treff- und Begegnungspunkt.

Sie nahmen die Einladung der Hanse-Vorsitzenden Walburga Westbrock gerne an: „Dieses Mal haben sie viel Zeit für das Miteinander, für Gespräche, für Kontakte, für Diskussionen und für ein gutes Essen.“ Tapas und Lebensfreude standen auf der Genusskarte. Man habe diese Veranstaltung um vier Monate vorverlegt, weil im November die Kaufmannschaft mit Veranstaltungen und der Organisation für den Weihnachtsmarkt genug zu tun habe. Zu besprechen gab es sicherlich viel, gibt es derzeit in Telgte doch ausreichend Themen, die in der Bürgerschaft auch während der Sommerferien wohl nicht erlöschen werden.

Bürgermeister Wolfgang Pieper lobte in seinem Grußwort das Engagement, die Kreativität und die Ideenvielfalt der Wertegemeinschaft „Telgter Hanse“. Sie stelle sich den Herausforderungen, gestalte mutig die Zukunft. Und die Stadt unterstütze die Kaufmannschaft. Dafür bedankte sich auch Walburga Westbrock und schloss den Vorstand der Hanse in ihr Lob mit ein. Ohne eine vertrauensvolle Teamarbeit ginge es nicht. Sie überreichte Gabi Sieker und Nina Ruhlandt bunte Blumensträuße. Einmal mehr hatten diese beiden Geschäftsfrauen das Kramermahl vorbereitet.

Seit 29 Jahren gibt es die Telgter Hanse, die sich als starker Zusammenschluss von einzelnen Partnern darstellt und immer wieder auch das gesellschaftliche Leben der Stadt mitgestaltet und mitträgt „und so zur Ausstrahlung Telgtes über seine Grenzen hinaus beiträgt“, lobte auch Pieper. Der auch gleich eine kleine Vorschau auf 2020 gab: „Die ,Alltagsmenschen’ kommen wieder“, drückte er seine Vorfreude aus. „Und dafür suchen wir Partner und Sponsoren.“ Walburga Westbrock nannte für die Zeit nach den Sommerferien einige publikumswirksame Veranstaltungen. Dazu gehören der verkaufsoffene Sonntag am 8. September anlässlich der Telgter Kirmes, das „Heimat shoppen“ am 13. und 14. September, das die Innenstadt weiter stärken soll, der Erntedankmarkt am Sonntag, 6. Oktober, mit verkaufsoffenem Sonntag sowie den Telgter Dreiklang-Markt „Zwischen Himmel und Erde“ vom 13. bis zum 15. Dezember.