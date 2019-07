Pastoralreferent Christian Winnemöller verlässt – wie berichtet – die Telgter Kirchengemeinde St. Marien und verändert sich nach Rheine, wo er in der dortigen Pfarrgemeinde St. Antonius eine neue Stelle antritt. Der gebürtige Rheinenser zieht damit wieder in seine alte Heimat. In einer Messe in die Propsteikirche St. Clemens und mit einem anschließenden Empfang mit Mittagsimbiss wurde Winnemöller am Sonntag von Gemeindemitgliedern, Kirchenvorstand und Pfarreirat, hier dessen Vorsitzender Dieter Köcher (l.), verabschiedet.