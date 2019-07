Graffiti zieren die „Hall of Fame“

Hinter dem Kinder- und Jugendzentrum am Emstor steht eine 8,60 Meter lange und zwei Meter hohe Wand aus Sperrholz: Als „Hall of Fame“ wird sie bezeichnet, kann von interessierten Graffiti-Sprühern (Writern) zum Malen besucht werden und ist zum Sprühen freigegeben.

Die beiden Sozialpädagogen des Kinder- und Jugendzentrums Telgte, Dirk Scheurer und Babette Zimmermann, hatten zum Start in die Sommerferien Jugendliche zum gemeinsamen legalen Sprayen eingeladen. Zwei Wochen lang hatte Kilian Schmelzer vom Mauritz-Gymnasium als Praktikant im Jugendtreff diese Wand geplant und mit Unterstützung von Jugendlichen gebaut. Danach fertigte er für diesen Nachmittag Plakate und Flyer an, verteilte diese in den Schulen und schrieb einen Pressebericht. So erfuhren auch die beiden Schwestern Enda (8) und Melina (11) von dieser Aktion an der neuen „Hall of Fame“ hinter dem Kinder- und Jugendzentrum. Sie hatten sich mit dem Thema noch nie beschäftigt und wollten es einfach mal ausprobieren.

Wie so oft geht „Probieren über Studieren“. Die „Crew“, die dann zu diesem Projekt erschien und Sprühkunst erlernen wollte, erhielt zunächst einmal eine theoretische Einweisung und lernte den Graffiti-Wortschatz kennen: vom „Blockbuster“ (Schriftstil) bis zum „Writer“ (Graffitisprüher). Gesprüht wurde nur mit Mundschutz und Handschuhen. Das Material wie Spraydosen, Mundschutz und Handschuhe hatte das Jugendwerk zur Verfügung gestellt.

Kilian Schmelzer, der sich mit dem legalen Sprayen schon seit über einem Jahr beschäftigt, erzählte von seinen Anfängen als Sprayer: „Ich habe ein Jahr lang mit einem Bleistift auf Papier meine Styles und Bilder entworfen.“ Daher sein erster Tipp: „Immer viel mit Bleistift und Papier arbeiten und eigene Bilder entwerfen.“ Dieser Schritt wurde an diesem Nachmittag übersprungen. Jeder konnte sich seine „Styles“ im Kopf ausmalen und diese dann mit der Sprühdose auf die Wand schreiben. So erfuhren die Schüler von den „Basics“ und dass es verschiedene Hoch- und Niedrigdruckdosen gibt, bei denen mehr oder weniger Farbe austritt.

Auch ist der Abstand zur Wand ein wichtiger Hauptfaktor für die Kontrolle über die Linien. Tipps gab Kilian Schmelzer auch während des Einsatzes der Sprühdosen. Etwa zur Position des Fingers auf dem Sprühkopf (Cap). Der Finger entscheidet über sehr feine Linien und Details. Kilian Schmelzer konnte jedoch keinen Trick verraten, mit dem die Schüler den Nachmittag als perfekten Maler beenden konnten. Nur mit viel Übung erfahre jeder die Sicherheit in der Motorik, um die Linien perfekt zu treffen. Bis jeder seinen eigenen einzigartigen Style kreiert hat, wird noch viel Wasser durch die Ems fließen. Daher empfehlen die beiden Jugendtreffleiter, regelmäßig – auch in den Ferien – zu dieser Wand zu kommen und zu malen. Das sei außerdem auch eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und vielleicht noch weitere Tipps von Profis zu erhalten.