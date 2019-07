Die Crew des Westbeverner „Theken­theaters“ macht zwar Sommerpause, doch der nächste Auftritt wirft bereits seine Schatten – oder besser Bugwelle – voraus. Mit der Krimikomödie „Kreuzfahrt ins Jenseits“ hatte die Truppe vor ein paar Monaten an fünf April-Abenden für viele Lacher im komplett ausverkaufen Gasthaus Piesers gesorgt. Im Herbst gibt es eine Zusatzvorstellung in Telgte. Die Mannschaft um Regisseur Jörg Kracht und Autorin Katrin Jäger wird am 5. Oktober im Bürgerhaus anlegen. „Wir freuen uns auf unser Auswärtsspiel“, sagt Kracht. „Der Probenplan steht bereits.“ Da die Karten beim letzten Mal schnell ausverkauft waren, weist das Thekentheater schon jetzt darauf hin, dass der Verkauf am Samstag, 3. August, um 18 Uhr beim Westbeverner Weinfest startet. Parallel dazu gibt es ein kleines Ticketkontingent im „Mittendrin“. Der Eintrittspreis beträgt 13 Euro, Reservierungen und Vorbestellungen sind nicht möglich.