Rekordbeteiligung mit 500 Kindern

500 Grundschulkinder aus Telgte und Westbevern – so viele wie noch nie – fieberten dem gestrigen Start der 14-tägigen Stadtranderholung voller Freude entgegen. Als schließlich alle ihre festen Plätze eingenommen, die Betreuer die 500 Namen notiert hatten und die Vollzähligkeit festgestellt worden war, übernahmen Andreas Terborg und sein 40-köpfiges Team das Kommando. „Wir wollen viel Spaß miteinander haben. Jeder darf aus unserem Angebot das auswählen, was er möchte und worauf er Spaß hat. Ihr könnt auch brüllen wie die Löwen.“ Einmal wurde Andreas Terborg dann doch sehr ernst, als er darauf hinwies, dass niemand, egal warum, den eingezäunten Platz verlassen dürfe.

Das „Kommando Pimperle“ setzt „Teo“ gerne als Reaktionsspiel ein: „Das wird es wieder täglich geben, wenn die Kinder an den Tischen sitzen.“ Zahlreiche Kinder kommen zum wiederholten Male zur Stadtranderholung, einige sind jedoch auch erstmals dabei. „Sie werden sich schnell bei uns einfinden und sich wohl fühlen“, weiß Terborg aus Erfahrung.

Stadtranderholung 1/144 Die Stadtranderholung 2019 hat mit 500 Kindern begonnen. Foto: Pohlkamp

Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, stellte Andreas Terborg das Programm vor: „Alle, die Buden bauen wollen, gehen zum Palettenempfang.“ Für Andreas Terborg keine Überraschung, als sich der Saal sehr schnell leerte. Denn mehr als 400 Kinder folgten diesem Aufruf, stellten sich schön in die Reihe, nahmen Paletten in Empfang und suchten sich innerhalb des eingezäunten Geländes eine freie Fläche. Auf der grünen Wiese entstanden innerhalb einer halben Stunde unzählige Baustellen. Es wurde gehämmert, treffsicher wurden die Nägel ins Holz geschlagen und Paletten miteinander vernagelt. Das Erdgeschoss war schon fertig, da entstand bereits das Obergeschoss. Manche hatten sogar einen Bauplan dabei. Schnell wurde klar. Alleine geht hier nichts. Nur im Team und mit anderen „Bauherren“ und „Baufrauen“ wird es möglich sein, ein Bauwerk zu errichten. Überall wo man hinhörte, wurde gesprochen, diskutiert, nach Kompromissen und Lösungen gesucht. Es war eine helle Freude, zu erleben, wie die kleinen „Handwerker und Architekten“ ihre kleine Stadt entwickelten. Immer wieder sprangen die Betreuer ein, halfen mit Rat und Tat, gaben Tipps. „Das klappt ja alles prima“, freute sich auch Christoph Dahlhaus, der seit zehn Jahren als Betreuer dabei ist und ganz besonders begeistert ist vom Zusammenspiel zwischen Betreuern und Kindern: „Es macht mir einfach Spaß, dabei zu sein. Es fühlt sich an wie Urlaub.“ Erstmals als Betreuer dabei ist der 15-jährige Ben Boening. Bereits als Grundschüler erlebte er jede Stadtranderholung mit. „Jetzt freue ich mich, als Betreuer dabei zu sein.“ Neben dem Buden bauen, die Attraktion jeder Stadtranderholung, gibt es natürlich noch eine Menge weiterer Angebote: Hüpfburgen, Tischtennis, Fußball, Malen, Stelzen laufen, Badminton, Tischkicker, Tanzen, Entspannungsübungen, Kinderschminken, Besuch beim Sommerleseclub in der Stadtbücherei oder Wasserspiele mit der Feuerwehr.

Für die Versorgung ist ebenfalls reichlich gesorgt. Tagsüber gibt es immer wieder frisches Obst und leckeres Gemüse, alles frisch zubereitet und natürlich Wasser zu trinken. „Hat jeder seine Getränkeflasche mitgebracht?“, fragt Andreas Terborg in die Runde.

Am heutigen Dienstag kommt um 11 Uhr Bürgermeister Wolfgang Pieper. Dann folgt die „Bürgermeisterwahl“ der „Kinderstadt Telgte“. Am Mittwoch folgt der Takko-Tag, am Donnerstag gibt es eine Wiesenolympiade und Töpfern mit Rembert Schäfer.

Rechtzeitig zum Start der Stadtranderholung ist auch die neue Homepage „www.sre-telgte.de“ online gegangen. In diesem Zusammenhang bedankte sich Andreas Terborg für die großzügige Unterstützung durch das Online-Marketing-Unternehmen Avency.

Auch in der zweiten Woche gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Der Tag beginnt immer um 9 Uhr mit der Begrüßung und dem „Kommando Pimperle“. Das Programm endet täglich um 16 Uhr. Am kommenden Freitag, 19. Juli, findet in der Zeltstadt ab 18 Uhr eine Kinderdisco statt.