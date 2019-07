Das beherrschende Thema einer ganztägigen Strategiesitzung des Vorstandes des Vereins Raestruper Gemeindehaus in der ehemaligen St.-Johanneskapelle war das geplante Gemeindehaus. Das Ziel der Sitzung lag in der Festlegung des Bauvorhabens und der weiteren Schritte. Der Vorstand hält am bisherigen Gebäudekonzept in der vorgesehenen U-Form fest.

Zur Umsetzung des Gesamtvorhabens hat der Vorstand das Gemeindehaus in vier Bauabschnitte geteilt. Als Bauabschnitt eins wird eine in sich funktionsfähige Einheit geschaffen. Diese umfasst einen Veranstaltungsraum für rund 80 Personen mit Küche, Sanitäranlagen und den notwendigen technischen Einrichtungen. Dafür seien Finanzierung und dauerhafter Unterhalt kurzfristig darstellbar, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die verbleibenden Bauabschnitte werden begonnen, sobald deren Finanzierung und langfristige Unterhalt gesichert sind. Wenn alle behördlichen und fördertechnischen Hürden genommen sind, könnte der erste Spatenstich 2021 erfolgen.

Der Vorstand ist sehr erfreut über die bisherige Spendenbereitschaft und Förderung durch Mitglieder, Stiftungen und Unternehmen. Für die Realisierung des Gesamtprojektes ist der Verein nach wie vor auf Spender und Förderer angewiesen.

Der erste Vorsitzende, Manfred Inkmann, zeigte sich abschließend auch wegen der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Telgte optimistisch, dass die Vereine in Raestrup und Umgebung in naher Zukunft ein gemeinsames Dach über den Kopf erhalten.

Der Dank des Vorstandes galt auch Dr. Frank Bröckling von „Planinvent“, der den Strategietag erfolgreich moderierte.