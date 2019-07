Von den Herbstferien an bis zu der mündlichen und schriftlichen Prüfung im Februar haben sich 22 Schüler des Maria-Sibylla-Merian-Gymnasiums nachmittags Woche für Woche intensiv auf die Delf-Prüfungen vorbereitet.

Unterstützt wurden sie dabei von ihren Französischlehrerinnen Annika Scheidt und Katrin Hidding . Beide freuen sich über die hervorragenden Ergebnisse ihrer Schützlinge und das sprachliche Engagement außerhalb des Unterrichts. Dieses sei gerade in Zeiten von G8 nicht selbstverständlich und fördere die Kompetenzen der Schüler im Bereich Hör- und Leseverstehen sowie mündlichem und schriftlichem Ausdruck in besonderer Weise.

Delf-Diplome sind standardisierte und in der ganzen Welt anerkannte, vom französischen Staat vergebene Sprachdiplome. Sie werden im Auftrag des französischen Erziehungsministeriums entwickelt. Die Prüfung dieser Diplome ist nach verschiedenen Schwierigkeitsstufen gestaffelt und kann in den Bereichen A1, A2, B1 und B2 abgelegt werden. Delf richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse in der französischen Sprache nachweisen möchten. Es bietet erhebliche Vorteile auf dem Arbeitsmarkt und ist zugleich Voraussetzung zur Aufnahme eines Studiums in Frankreich.

Ferner üben die Prüfungen einen überaus großen Leistungsanreiz auf die Schüler aus, was dem Französischunterricht selbstverständlich zugutekommt.

Auch im nächsten Schuljahr soll den Französischschülern ab Klasse sieben wieder die Möglichkeit gegeben werden, an der Delf-Prüfung teilzunehmen.