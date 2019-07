In der Zeit wischen Dienstagabend und Mittwoch, 10 Uhr, brachen unbekannte Personen in ein Vereinsheim sowie in zwei Holzschuppen am Sickerhook in Vadrup ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf unter ✆ 0 25 81/ 94 10 00 oder unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.