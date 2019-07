Am liebsten arbeitet der heute 64-jährige Johannes Kimmina aus Westbevern an der frischen Luft. Auch deswegen schätzt er seinen Job in der Vorfertigung bei Winkhaus. Hier sorgte er für den Transport und die Lagerung von Material und Teilen, die im Telgter Werk zu Fensterbeschlägen weiterverarbeitet werden.

Der Goldjubilar trat am 14. Juli 1969 in der Werkzeuginstandhaltung bei Winkhaus an. Sieben Jahre später ist er in den innerbetrieblichen Transport gewechselt. Ende Juli 2019, fast genau 50 Jahre später, geht er in den verdienten Ruhestand. Er blickt zurück auf eine schöne gemeinsame Zeit im Team.

Eines der Highlights war 1983 der TV-Auftritt bei „Wetten, dass. .“, den er zusammen mit einem Kollegen meisterte. Aufgabe war, zehn Sektgläser mit einem Gabelstapler zu türmen. Als Wett-Pate stand dem Duo Joachim Fuchsberger zur Seite. Leider scheiterte das knifflige Experiment trotz des prominenten Unterstützers.

An Beschäftigung im Freien wird es dem künftigen Ruheständler nicht mangeln. Auf ihn wartet der kleine Hof, den er als Nebenerwerbslandwirt betreibt, sowie die Familie, zu der auch neun Enkel und ein Urenkel gehören.

Die Familie Winkhaus und alle Mitarbeiter wünschen ihm für den bevorstehenden Lebensabschnitt viel Glück und eine gute Gesundheit.