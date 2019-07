Kiebitzbestand stabilisieren

Regelmäßig streift Marianne Kruse-Matschke im Bereich des Kreuzweges in Westbevern durch Wiesen, Felder und den nahen Klatenberg. Hoch erfreut hat sie dabei mehrfach bereits in diesem Jahr Kiebitze beobachtet. „Die habe ich in den Jahren zuvor nicht mehr gesehen“, sagt die pensionierte Lehrerin. Viele Jahre lang hätten die Vögel zum Landschaftsbild im Mersch gehört, einige Zeit seien sie augenscheinlich aber verschwunden gewesen. Die jüngsten Beobachtungen machen der Westbevernerin Mut.

Das freut die Mitglieder des Hegerings und des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes, das sagen sie im WN-Gespräch. Denn seit einem Jahr läuft in Telgte und Westbevern ein gemeinsames Projekt für den Kiebitzschutz, an dem auch der Kreis Warendorf, die Landwirtschaftskammer, der Naturschutzbund und der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband beteiligt sind. Das Ziel ist es dabei, den Bestand an Kiebitzen als „typischen Charaktervogel der westfälischen Agrarlandschaft“ mindestens zu stabilisieren, wenn möglich sogar zu stärken.

Eine fundierte Aussage ist nach Auskunft des Hegerings angesichts der kurzen Beobachtungszeit noch nicht möglich. 2018 wurden 25 Kiebitzgelege gefunden, im Frühjahr waren es „nur“ 21. Allerdings, das betonen Markus Große Bockhorn, Thorsten Severt und Katrin Leugermann im Gespräch, das sei keineswegs ein Grund zur Besorgnis. Denn die Zahl der gefundenen Gelege sei nur ein Indikator von mehreren. Anhand von weiteren Beobachtungen gehen die Jäger insgesamt davon aus, dass der Bestand auf einem vergleichsweise geringen Niveau stabilisiert werden konnte.

Um das Ziel zu erreichen, arbeiten Hegering und Landwirte Hand in Hand. Ein wesentlicher Aspekt des Ganzen sind dabei ehrenamtliche Kiebitz-Beobachter aus den Reihen der Jäger. Insgesamt zehn Personen gehören zu diesem Kreis, die zumeist auch an einer entsprechenden Schulung teilgenommen haben. Sie gehen nicht nur mit offenen Augen durch die Reviere, sondern sind auch Ansprechpartner für die anderen Waidleute. Bei Katrin Leugermann laufen die Projektfäden dann zusammen, sie sammelt die Beobachtungen und gibt sie weiter.

Ein Aspekt ist dabei der Schutz der Gelege. Daher werden diese, wenn sie entdeckt und gemeldet werden, im Frühjahr entsprechend markiert, damit die Landwirte bei der Feldbearbeitung im wahrsten Sinne des Wortes einen Bogen darum machen können. „Für die Kooperation sind wir den Landwirten sehr dankbar“, sagt Markus Große Bockhorn, Obmann des Hegerings.

Zudem arbeiten die Projektbeteiligten an der Anlage geeigneter Nahrungs- und Unterschlupfflächen für die Vögel. „Durch die Kombination von verschiedenen Maßnahmen kann der Bruterfolg gesteigert werden“, betont Katrin Leugermann. „Alle sind mit großem Spaß bei der Arbeit“, freut sie sich über die gute Zusammenarbeit im Team.

Für Markus Große Bockhorn ist der Kiebitz nur ein Beispiel für eine bedrohte Art und die allgemeine Notwendigkeit, sich mehr um Natur und Umwelt zu kümmern. „Das Anlegen von Blühstreifen, das sowohl von den Jägern als auch von Landwirten vorgenommen wird, kommt nicht nur den Bienen, sondern auch den Kiebitzen zugute“, sagt er und verweist auf die Komplexibilität des Ökosystems. Dabei, auch das verschweigt er nicht, sei an gewissen Stellen auch ein regulierendes Eingreifen notwendig. Dazu zähle beispielsweise eine gezielte und abgestimmte Bejagung von Krähen, damit diese nicht wiederum die mühsam markierten Nester der Kiebitze plünderten. Und zudem sei ein Umdenken auch in der EU notwendig. Denn es könne nicht sein, dass in Deutschland viel für den Kiebitzschutz getan werde, dieser aber in seinem Winterquartier etwa in Frankreich bejagt werden dürfe.