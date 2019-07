Ein außergewöhnlicher Sommer

Ein Chronist wie Helmut Sommer aus Westbevern-Vadrup fällt nicht vom Himmel und ist da. Doch dieser Helmut Sommer ist ein wahrer Segen für die Kirche und für die vielen Vereine in Westbevern, die immer dann bei Helmut Sommer um Hilfe bitten, wenn eine Chronik erstellt wird. Helmut Sommer, 56-jähriger stets freundlicher ehemaliger Landwirt aus Westbevern-Vadrup und radelnder Briefträger in Telgte, hat buchstäblich alle Veröffentlichungen von Westbevern seit 1977 ausgeschnitten, eingeklebt und in Ordnern gesammelt. „Mir entgeht nichts“, lacht der sympathische Vadruper. „Ich lege Wert auf eine lückenlose Erfassung.“ Er lebt ganz nach dem Motto „Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Zukunft gestalten.“ Helmut Sommer ist zweifellos das lokale Tagebuch für Westbevern.

Mit 15 Jahren begann Helmut Sommer, Zeitungsberichte über Westbevern auszuschneiden und Ordner anzulegen: „Diese Leidenschaft wurde von Jahr zu Jahr immer stärker und ausgeprägter.“ Westbevern ist ihm dankbar dafür, dass er die Chroniken nicht nur für den Vadruper Fanfarenzug (1983-1988), für den MGV Eintracht Westbevern-Vadrup (1989 bis 1998 und seit 2015) und für die Kirchengemeinde Ss . Cornelius und Cyprianus (seit 1993) geführt, sondern auch viele Festbücher der Vereine in Westbevern mit seinen Beiträgen mitgestaltet hat. Parallel betreibt Helmut Sommer auch Familienforschung. „Ebenfalls ein sehr spannendes Thema.“

Seit 25 Jahren ist Helmut Sommer der Chronist der katholischen Kirchengemeinde St. Marien für den Bereich Westbevern. 26 Ordner hat er seitdem Tag für Tag zusammengestellt, das Jahr 2018 ist bereits sehr gut gefüllt: Zeitungsberichte, Bilder, Programme aus dem Kirchenleben einschließlich Schule und Kindergärten befinden sich – mit Daten und Seitenzahlen versehen – hinter Klarsichtfolien, alles gelagert im Pfarrarchiv.

Warum führt die Kirche ein derart lückenloses Archiv? Darauf gibt Helmut Sommer eine klare Antwort: „Der ehemalige Bischof von Münster hatte vor 180 Jahren angewiesen, dass die Pfarrbezirke alle kirchlichen und schulischen Ereignisse in einer Chronik aufschreiben sollen.“ Doch in Westbevern gibt es diese Pfarrchronik erst seit 1954. Pfarrer Ferdinand Bremer hatte vieles in seiner Zeit als Pfarrer von Westbevern (1913-1940) auf kleinen Zetteln geschrieben und nur Zeitungsartikel eingeklebt. Erst Pfarrer Heinrich Wiesmann (1954-1977) führte richtig Buch. Er hatte sogar die Schützenkönige aus dem Dorf und Vadrup aufgelistet, teilweise sogar mit Fotos. „Zwar kann man seine Schrift sehr schlecht lesen, doch wurden seine Geschichten in der Kirchenzeitung veröffentlicht,“ erzählt Helmut Sommer. Nach dem Weggang des beliebten Pastors führte Alfons Schwarte die Pfarrchronik bis 1992 fort.

Pfarrer Wilhelm Elskamp (1977-1996) kannte natürlich die Chronistentätigkeit Sommers beim MGV Eintracht und so fragte er ihn 1993, ob er diese Aufgabe für die Kirche übernehmen würde. „Seitdem bin ich der Chronist,“ hat sich Helmut Sommer seinerzeit sehr über diese Wertschätzung gefreut. „Erst vervollständigte ich 1993 den Band. Seit 1994 gibt es die Chronik in Klarsichtfolien mit Fotos und Zeitungsartikeln. Die meisten Fotos habe ich für die Chronik selbst gemacht und bei besonderen Anlässen stand mir Anni Hülsmann zur Seite.“

Das gesamte Pfarrleben erscheint in der Chronik: Dazu gehören Sternsingeraktionen, Erstkommunionfeiern, Firmungen, Prozessionen, Aktivitäten der Frauen- und Seniorengemeinschaften, des Frauen- und Kirchenchores, der Messdiener, der Landjugend und die vielen Personalveränderungen sowie zum Jahresschluss das Benefizkonzert „Weihnachten für alle“ und Weihnachten. Auch Jubiläen der Vereine werden aufgenommen.

Ein Höhepunkt für Helmut Sommer war das Jubiläumsjahr 1998. „Mit Franz Drücker war ich damals der Hauptautor des Festbuches.“ Nach 725 Jahren endete im Jahre 2006 die Selbstständigkeit der Pfarrgemeinde Ss. Cornelius und Cyprianus und der Zusammenschluss mit der Kirchengemeinde St. Marien wurde vollzogen.

Die Tätigkeit als Chronist von Westbevern setzte Sommer natürlich fort, und ein Ende ist nicht in Sicht: „Ich habe richtig Spaß, die Chronik für Westbevern fortzuführen.“