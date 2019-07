Am 10. und 11. August gastiert das „ Mittelalterlich Phantasie Spectaculum “ (MPS) wieder auf der Planwiese in Telgte – und am Samstag mit dabei: die „Letzte Instanz“.

Die Erfinder der Brachialromantik feierten 2018 ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum in Dresden. Die „Letzte Instanz“ sei längst eine feste Größe für deutschsprachige Rockmusik und habe in ihrer Geschichte Maßstäbe für zahlreiche junge Bands des Gothic Rock gesetzt, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Dies sei der Band mit weltweit 700 erfolgreichen Konzerten und Festivalauftritten sowie 13 Studioalben gelungen. Die letzten Veröffentlichungen „Liebe im Krieg“ und „Morgenland“ wurden in den Deutschen Album-Charts mit Platz vier und 13 belohnt.

Nach diesen Erfolgen und einer ausgedehnten Tour über 15 Konzerte durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und im Februar mit Auftritten in Moskau und Sankt Petersburg verfolgt die Band in diesem Jahr einen besonderen Dreh: Sie feiert eine Reminiszenz an ihre Folk-Rock-Wurzeln. Als moderner Exot spielt sie 2019 deutschlandweit exklusiv beim MPS, dem größten deutschen Mittelalterspektakel – und präsentieren nicht nur die großen Hits aus über zwei Jahrzehnten, sondern beziehen mit ihrem aktuellen Album „Morgenland“ auch politisch klar Stellung: „Das Land von Morgen, das Land, in dem wir alle zusammen leben wollen, ohne Hass und Gewalt, ohne Ausgrenzung der Anderen – auch, wenn die Anderen aus dem Morgenland kommen.“

Geboten wird deutscher Rock mit klarem moralischem Anspruch. Die „Letzte Instanz“ stehe für Freiheit, Frieden und Toleranz ein, heißt es abschließend.