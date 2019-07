Die Wanderfreunde des TV Friesen unternahmen eine Entdeckertour entlang von Deutschlands kürzestem Fluss, der Pader.

Nach der Begrüßung durch Abteilungsleiter Theo Wübben übergab er die Führung an Alfons Leifhelm, der die Wandergruppe auf dem etwa zwölf Kilometer langen sehr gut gekennzeichneten Pader-Wanderweg auf die Besonderheiten hinwies. Begonnen wurde die Wanderung am Schloss Neuhaus, wo ganz in der Nähe die Pader in die Lippe mündet, wo der schöne und abwechslungsreiche Wandertag später auch enden sollte.

Zum Abschluss wies die Leitung der Wanderabteilung darauf hin, dass die nächste Wanderung am 18. August stattfindet. Dann geht es zu einer Rundwanderung auf dem Emsquellenwanderweg bei Hövelhof. Gäste sind immer willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.