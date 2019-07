Auf den Spuren Liudgers

Auf einen abwechslungsreichen Ausflug nach Billerbeck mit 30 Teilnehmern kann die Kolpingsfamilie zurückblicken.

Die erste Station war die Kolvenburg mit ihrer Geschichte. Danach ging es vorbei an dem berühmten Archidiakonatshaus sowie an weiteren historischen Gebäuden zur St.-Johannis-Kirche. Hier erwarteten die Kolpingsmitglieder ein besonderes Erlebnis. Die drei großen Glocken dieser Kirche werden nicht wie üblich elektrisch oder per Seilzug geläutet, sondern immer per Hand und Fuß „gebeiert“, also taktgeläutet. Vorab wurde mit dem Küster abgestimmt, dass die Gruppe dieses „Beiern“ einmal erleben durfte. So begab sich die Hälfte der Teilnehmer die 180 Stufen hinauf in den Turm und wurde Zeuge dieses seltenen Vorganges.

Bei sehr gutem Wetter ging es zu Fuß weiter durch die Fußgängerzone vorbei am ältesten Gebäude Billerbecks, dem „Haus Beckebans“ zum Dom-Café. Hier fand bei Kaffee und Kuchen eine Pause statt. Als nächsten Programmpunkt hatten die Organisatoren die Besichtigung des sogenannten Billerbecker Doms eingeplant. Die imposante Kirche mit ihren zwei Türmen ist das Wahrzeichen der Stadt. Aber auch der Innenraum mit dem schönen Altarraum und den ausdrucksstarken Kirchenfenstern beeindruckte die Gruppe. „Selbstverständlich wurde im Südturm vor der Sterbekapelle des Heiligen Liudger innegehalten“, schreibt die Kolpingsfamilie.

Vor der Rückfahrt führte der Weg noch zum „Billerbecker Bahnhof“. Eine Cafeteria, ein Kiosk, Platz für Kunst und Kultur, eine Radstation sowie eine Sozialeinrichtung der besonderen Art erfüllen das Gebäude derart mit Leben, dass es als einer der schönsten Kleinbahnhöfe in NRW ausgezeichnet wurde.

Zum Abschluss hielt der Bus noch am Ludgerus-Brunnen an, wo auf die Legende mit Bischof Liudger und das „Gänsewunder“ eingegangen wurde. „Mit vielen wunderbaren Eindrücken im Gepäck traten die Teilnehmer glücklich und zufrieden die Rückfahrt an“, resümiert Werner Terwort, Vorsitzender der Kolpingsfamilie, den Ausflug.