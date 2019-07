Das Basteln von bunten Tüllröcken, Malen und Tanzen – und das alles zum Motto „Die Eiskönigin“ begeisterte 15 Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren zum Auftakt des Ferienprogramms „Alles rund um Elsa und Anna“ im Rahmen der Kreativ-Werkstatt des Westbeverner Krinks.

Unter der Leitung von Cindy Laukötter, die zur Unterstützung ihre Familienmitglieder Jule und Cia mitgebracht hatte, verflog die Zeit nach Ansicht der Teilnehmer regelrecht. Denn zunächst wurden in einem ehemaligen Klassenzimmer die bunten Tüllröcke gefertigt und die Deko vorbereitet, bevor es in die Aula ging, die entsprechend des Mottos ausstaffiert wurde.

Den Kindern machte das alles viel Spaß. „Wir sind gerne dabei. Wir freuen uns über die Abwechslung in den Ferien“, hieß es mehrfach übereinstimmend aus dem Kreis der Teilnehmer. Vor allem beim Anfertigen der bunten Tüllröcke und beim Einüben der Tänze waren die in ihrem Element. Nach der Probenarbeit war es dann endlich soweit. Die Teilnehmer führten ein „kleines Musical“, wie Cindy Laukötter das Ganze nannte, auf. Aus diesem Anlass waren Eltern und Gäste in die Aula der ehemaligen Grundschule eingeladen. Für ihren engagierten Auftritt erhielten die Kinder lang anhaltenden Beifall. Im Verlauf des Nachmittags gab es zur Stärkung auch „Eisköniginnen Muffins“.

„Alle haben toll mitgemacht. Man merkte den Kindern die Freude aber auch die Anspannung vor dem Auftritt an. Sie haben auch das mit Bravour hinbekommen“, stellte Cindy Laukötter lobend heraus. Da die Anzahl der interessierten Kinder war groß, daher wird es eine Zusatzveranstaltung am kommenden Montag geben.