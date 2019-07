Etliche Anrufe hatten Stefan Bruns und seine Kollegen in der Stadtverwaltung am Montagmorgen zu bewältigen und auch in den sozialen Netzwerken war das Ganze (erneut) ein Thema, denn in einigen Bereichen der Stadt blieben beim regulären Abfuhrtermin am Freitag zahllose Gelbe Säcke liegen.

„Wir haben am Montagmorgen umgehend reagiert und mit dem zuständigen Unternehmen gesprochen“, sagte Bruns. Das Problem sei nach Angaben der Verantwortlichen der Firma der kurzfristige Ausfall eines Fahrzeuges gewesen. Dadurch sei das Aufkommen in Telgte mit den restlichen Fahrzeugen und Mitarbeitern nicht mehr zu bewältigen gewesen, sprich: In der Vogelsiedlung, der August-Winkhaus-Siedlung, dem Gewerbegebiet Kiebitzpohl sowie einigen Bereichen der Altstadt blieben die Beutel das Wochenende über liegen.

Am Montag begann das Entsorgungsunternehmen nach eigenen Angaben damit, die Gelben Säcke in den betroffenen Bereichen abzufahren. „Wir gehen davon aus, dass am Dienstag wieder alles sauber sein müsste“, sagte Bruns.

Nach einem sehr holprigen Start zu Jahresbeginn, dabei gab es erhebliche Probleme mit der Abfuhr der Gelben Säcke, hatte sich die Lage in der Zwischenzeit komplett entspannt.

Die Tage der Gelben Säcke in Telgte sind übrigens gezählt. Vor seiner Sommerpause hat der Rat der Stadt Telgte einen bereits rund fünf Jahre alten Beschluss zur Einführung einer sogenannten Wertstofftonne bekräftigt. Die nimmt dann nicht nur die Materialien in den Gelben Säcken auf, sondern beispielsweise auch Metalle.

Sollte dieses bei den nächsten Verhandlungen der AWG mit den Systembetreibern noch nicht gelingen, wurde die Einführung einer Gelben Tonne zum 1. Januar 2021 beschlossen.