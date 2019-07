Unkraut chancenlos

Die Stadt geht verstärkt gegen Wildkräuter vor und setzt dabei demnächst auf maschinelle Unterstützung: Nachdem die Politiker rund 80 000 Euro für die Anschaffung einer Kehrmaschine, die mit einem speziellen Vorsatz auch für die Beseitigung von Wildkräutern geeignet ist, bewilligt haben, soll die Spezialmaschine voraussichtlich Ende November geliefert werden.

Doch bis dahin wird es den landläufig Unkraut genannten Pflanzen ebenfalls maschinell bereits an den Kragen gehen. Vom 19. August bis 13. September bekommt der Bauhof von der Firma eine Leihmaschine gestellt. Vier Wochen lang, rund um Kirmes ist das, soll die dann auf Hochtouren laufen und dafür sorgen, dass die Stadt sauber und vor allem weitgehend wildkräuterfrei ist.

Das Team des Bauhofes hat die bestellte Maschine bereits testen können und ist begeistert. „Das Ganze bedeutet eine wesentliche Hilfe bei der Beseitigung der Wildkräuter“, freut sich Stefan Bruns , kaufmännischer Leiter des städtischen Bauhofes.

Hintergrund des Ganzen war die Tatsache, dass der Rat bereits Ende vergangenen Jahres beschlossen hatte, den Ansatz für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Grünanlagen um 20 000 Euro zu erhöhen. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, auch über die Vergabe von Aufträgen an private Unternehmen und Optimierungen im Baubetriebshof zu berichten.

Aufgrund dieses Beschlusses wurden nach Angaben der Verwaltung verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung des Ist-Zustande geprüft. Dabei sei festgestellt worden, dass das Hauptproblem nicht in der Pflege der städtischen Grünanlagen sei. Problematischer seien vielmehr die Verunkrautungen und Ansammlungen von altem Laub und sonstigen Verunreinigungen entlang städtischer Grundstücke, auf städtischen Parkplätzen, im Bereich von Fußgängerüberwegen, Verkehrsinseln und in Parkbuchten. Hinzu komme eine Vielzahl an Verbindungs- und Fußwegen im Stadtgebiet, die durch die Stadt zu reinigen seien.

Dementsprechend wurde geprüft, inwieweit es geeignete Fahrzeuge gibt, mit denen diese Flächen am effektivsten gereinigt werden können. Es wurden von mehreren Herstellern Angebote eingeholt. Zwei Fahrzeuge wurden letztendlich durch den Bauhof in der Praxis getestet. „Hierbei konnte ein Gerät vollends überzeugen“, sagt Stefan Bruns.

Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um einen sogenannten Geräteträger. Die Anbaugeräte können mit wenigen Handgriffen und innerhalb weniger Minuten ausgetauscht werden. Getestet und für einen Kauf als Anbaugeräte vorgesehen sind ein Wildkrautbesen und eine Kehreinheit. Das Unkraut beziehungsweise der Kehricht wird direkt über einen Saugmund gesammelt und kann dann einfach entsorgt werden. Ein Ankauf weiterer Anbaugeräte ist möglich. Auch ein Winterdiensteinsatz bei Anschaffung eines Schneeräumschildes ist denkbar.