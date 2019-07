29 Golfer verbanden im Gut Hahues bei einem Benefizturnier zugunsten der Deutschen Krebshilfe ihren Sport mit der Hilfe für krebskranke Menschen. Im Rahmen der 38. bundesweiten Golf-Wettspiele unterstützten sie die gemeinnützige Organisation mit 1100 Euro.

Sportlich gingen Anke Große Frericks und Michael Kirchner als Bruttosieger hervor. Wolfgang Hotte , Werner Pohlmann und Arkadiusz Szymkowski sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklassen. Sie haben sich für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in das Bundesfinale. Das Finale findet am 5. Oktober im Golf Club Altenhof statt.

Das Benefiz-Turnier in Telgte war eines von bundesweit rund 115 Turnieren, die von Ende März bis August im Rahmen von Europas größter Benefiz-Golfturnierserie stattfinden.

Im vergangenen Jahr spendeten Deutschlands Golferinnen und Golfer insgesamt 300 000 Euro für krebskranke Menschen. „Dank der Spendenbereitschaft engagierter Bürger und auch dank der Erlöse aus den 38. bundesweiten Golf-Wettspielen kann die Deutsche Krebshilfe auch weiterhin richtungweisende Projekte zur Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen auf den Weg bringen und finanzieren“, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn die Arbeit der gemeinnützigen Organisation werde ausschließlich durch Spenden und freiwillige Zuwendungen finanziert.

Die Deka-Bank, Generalsponsor der Golf-Wettspiele, stellt erneut alle Preise für die Benefizturnierserie zur Verfügung. Somit kommt der gesamte Spendenerlös aller Turniere unmittelbar der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung zugute.