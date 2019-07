„Es wird weitere Bürgerforen geben“

Anlässlich einer Informationsveranstaltung diskutierten knapp 500 Bürger mit den Planern von Straßen.NRW und dem Verkehrsgutachter Dr. Hartmut Ziegler im Bürgerhaus ( WN berichteten). Im Fokus stand die Ost-Münsterland-Verbindung „4zu1“. Auf der geplanten Ausbaustrecke zwischen Bielefeld und Münster sollen drei Ortsumgehungen umgesetzt werden und die B 51 zwischen Telgte und Münster vierspurig ausgebaut werden. Bei der Veranstaltung gab es viele grundsätzliche Fragen, zu ausgewählten nimmt Straßen.NRW Stellung.► Kann der Radverkehr die Strecke entlasten?

Ja, kann er. So wird zum Beispiel von der Stadt Münster eine Veloroute nach Telgte geplant. Im Beteiligungsprozess wurde eine zusätzliche schnelle Radverbindung nach holländischem Modell entlang der B 51 angeregt. Dort könnten E-Bikes, Pedelecs, Roller, Kleinkrafträder und landwirtschaftlicher Verkehr fahren, die auf einem normalen Radweg nicht zugelassen wären. In Holland funktioniert das sehr gut. Die Frage ist, wie viele Menschen bei jedem Wetter mit dem Rad fahren würden. Optimistische Schätzungen sehen eine Steigerung von heute 300 bis 400 auf 1000 bis 2000 im Jahr 2030. Für den überörtlichen Pendlerverkehr weiter in Richtung Warendorf und Beelen spielt die Radverbindung eine deutlich geringere Rolle. Entlastung also ja, ein Ersatz für den Ausbau der B 51 jedoch nicht.

► Kann die Schienenverbindung zweigleisig und elektrifiziert ausgebaut werden, anstatt die Straßen auszubauen?

Da die Bahnstrecke mitten durch die Orte verläuft, würde ein zweigleisiger Ausbau einen erheblichen Eingriff in die Bausubstanz in Münster und Telgte und auch in Beelen, Warendorf und Herzebrock-Clarholz bedeuten. Ein Ausbau müsste zunächst erst einmal im Rahmen der Bedarfsplanung für den Schienenverkehr Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang sei an die jahrzehntelange Diskussion über die Notwendigkeit des zweigleisigen Ausbaus der DB-Hauptstrecke Münster-Lünen erinnert.► Würde eine S-Bahnverbindung mit 20-Minuten-Takt die Straße ersetzen können?

Auf der vorhandenen eingleisigen Strecke bedeutet ein 20-Minuten-Takt eine Verkehrsentlastung von rund 3000 Kfz am Tag. Dies reicht nicht einmal heute, um die Staus auf der Straße deutlich zu reduzieren. Eine Voraussetzung wäre zudem der Ersatz sämtlicher nicht technisch gesicherter Bahnübergänge mit dem dazu erforderlichen Ersatzwegenetz. Dennoch wäre ein solcher Ausbau im Sinne von mehr CO-freiem ÖPNV eine wichtige Maßnahme.

► Kann Güterverkehr auf die Schiene verlegt werden?

Leider nicht, weil das Gleisbett und die Brücken nicht dafür geeignet sind. Derzeit sind auch keine Be- und Entladestationen vorhanden. Güterverkehr auf der eingleisigen Strecke würde zudem dem Ziel der Beschleunigung und Taktverdichtung des Personenverkehrs entgegenstehen. ► Wie könnte ein modernes, klimagerechtes Mobilitätskonzept für den ländlichen Raum aussehen?

Klimagerechte Mobilitätskonzepte setzen auf einen Individualverkehr mit CO-neutralem Antrieb, auf gut getaktete Busse im ÖPNV, kleine Shuttles für Randzeiten oder Teilorte, Fahrgemeinschaften und betriebliche Mobilitätskonzepte. Für alle diese Zukunft gerichteten Mobilitätsarten braucht es eine geeignete, nicht stauüberlastete Infrastruktur. Da auf dieser Strecke die Schiene nur eingeschränkt Kapazität aufnehmen kann, werden die Straßeninfrastruktur und Umsteigemöglichkeiten in Busse oder Fahrgemeinschaften umso wichtiger. Dies sollte bei der Planung jetzt schon mit bedacht werden. ► Wäre eine Klimaspur für Busse, Shuttles oder Fahrzeuge mit CO²-neutralem Antrieb möglich?

Ja, eine Klimaspur wäre grundsätzlich möglich und ist in vielen Ballungsräumen eine wichtige Maßnahme. Sie würde aber einen mindestens vierstreifigen Ausbau voraussetzen. ► Die Bürgerinitiativen haben festgestellt, dass an der Zählstelle bei Telgte die Verkehrszahlen sinken. Wieso geht der Gutachter von einer Steigerung aus?

Die Verkehrszahlen sinken an der Zählstelle bei Telgte, sie steigen aber im Gesamtgebiet, da immer mehr Baugebiete und Unternehmen angesiedelt wurden. Da die B 51 seit Jahren stauüberlastet ist, nutzen immer mehr Pendler Ausweichstrecken und Schleichwege. Hier steigen die Verkehre und führen dort zu erhöhten Immissionsbelastungen. ► Was wird sich für die Landwirtschaft verändern?

Auf der Strecke gibt es 105 Bahnübergänge, davon 64 unbeschrankt. Dies führt regelmäßig zu schweren Unfällen, oft auch mit Todesfolge. Die unbeschrankten Bahnübergänge müssen geschlossen und das gesamte landwirtschaftliche Wegenetz verändert werden. Ein neues Ersatzwegenetz wird mit den Landwirten gemeinsam erarbeitet. In der Bürgerbeteiligung wurde die Frage aufgeworfen, ob es eine Ausnahmeregelung für landwirtschaftliche Fahrzeuge auf Abschnitten der ausgebauten B 51 geben könnte. Dies wird derzeit geprüft. ► Welche Handlungsspielräume bei den Planungen bestehen noch?

Für einige Teilprojekte sind die Planungen sehr weit konkretisiert, für andere stehen sie noch am Anfang. Beim Ausbau zwischen Handorf und Telgte sind die Spielräume noch sehr groß. Hier ist auch noch die Lage der Knotenpunkte zu entscheiden. Einer könnte in Lauheide oder am Jägerhaus entstehen. Angeregt wurde auch eine Neuordnung der Kreuzung am Münstertor, um das Gewerbegebiet und das Rochus-Hospital ohne Bahnschranke anzubinden. Auch die Bildstöcke und Linden sollen einen neuen Platz bekommen. Hier wurden Anregungen aufgenommen. Außerdem müssen das Ersatzwegenetz und die Ausgleichsflächen noch festgelegt werden. ► Wie geht der Beteiligungsprozess weiter?

Alle Anregungen innerhalb des Prozesses wurden aufgenommen und werden Stück für Stück beantwortet. 300 Fragen und Antworten sind bereits im Netz veröffentlicht. Auch das Verkehrsgutachten für den Bereich Münster-Telgte ist dort einsehbar. Zusätzliche Workshops mit der Landwirtschaft werden durchgeführt. In allen Teilprojekten wird es weitere Bürgerforen geben.