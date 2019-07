„Treffpunkt Väter – Mit dem Bogen in der Hand seine innere Balance finden und wie von selbst erziehen“: So war ein Angebot des Familienzentrums Telgte überschrieben. Die Veranstaltung richtete sich speziell an Väter und wurde nach Angaben der Organisatoren gut angenommen.

„Der Vormittag hat mir Geschmack auf mehr gemacht“, betonte etwa Michael Vennefrohne am Ende der Veranstaltung. „Mir ist deutlich geworden, wie entscheidend mein Beitrag als Ehemann und Vater zum Wohl der Familie ist. Und es ist wichtig zu wissen“, ergänzt Andreas Schwarte, „wie sehr wir Männer unseren Kindern den nötigen Halt geben können, wenn wir ihnen zeigen, wie eine glückliche Beziehung gelebt werden kann.“

Doch was haben Pfeil und Bogen mit dem zu tun? „Der Weg des Bogens ist ein bestimmter Ablauf, der festgelegt ist und den Schützen somit zur Ruhe kommen lässt“, erläuterte Joachim Bergel , Trainer dieses Events, die Hintergründe. „Aus diesem inneren Gleichgewicht, lassen sich die Erkenntnisse, so wie sie im Elterntraining KESS-Erziehen, das in der Kita Abenteuerland im Herbst startet, viel leichter umsetzen“, sagt er.

„Es ist für uns eine Uraufführung gewesen, dieses spezielle Angebot für Väter“, erklärte Christiane Sowa, die Leiterin der Kindertagesstätte Abenteuerland, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Frank Hagedorn, dem Leiter der Kindertagesstätte Kinderwelt kräftig Werbung dafür gemacht hatte. Entsprechend froh waren die beiden Initiatoren über die Resonanz. „Wir freuen uns, dass wir mit Joachim Bergel sowohl einen Bogen- als auch einen KESS-Erziehen-Trainer gefunden haben, der es versteht, auch auf die Väter einzugehen“, sagten sie am Ende des Tages.

Wer sich zum Elterntraining unter dem Titel „KESS-Erziehen. Weniger Stress. Mehr Freude“ anmelden möchte, sollte in seinen Terminkalender schauen und überlegen, ob er an folgenden Abenden jeweils von 19 bis 22 Uhr Zeit hat: 7., 13., 19. und 27. November sowie am 5. Dezember und sich unter ✆ 77 139 anmelden.