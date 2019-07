Franz-Josef Gausepohl schnitt die Weizenhalme mit der Sense. Hinter ihm folgten weitere fleißige Helfer, die diese in einem nächsten Arbeitsschritt zu einem Bund vereinten und zusammenbanden. Anschließend wurden alles auf einen Trecker verladen. Am Dienstagabend wurden bei diesen Tätigkeiten im Wiewelhook bei vielen Beteiligten Erinnerungen an alte Zeiten wach, als noch echte Handarbeit in der Erntezeit gefragt war. Dass die Sense statt des Mähdreschers zum Einsatz kam, hat mit dem Erntedankfest in der Bauerschaft zu tun. Damit für diese traditionelle Veranstaltung, die am 7. September stattfindet, wieder unter einem echten Erntekranz gefeiert und zudem der Raum entsprechend dekoriert werden kann, mussten im Vorfeld einige Bunde zusammengetragen werden, bevor auf der restlichen landwirtschaftlichen Fläche der Mähdrescher zum Einsatz kommt. Die Ähren werden zur Gestaltung eines über einen Meter im Durchmesser großen Erntekranzes verwendet. Bei der Aktion am Dienstagabend waren auch der dreijährige Johann Rösmann und der neunjährige Tim Gausepohl mit dabei, die beide mit einer kleinen Sichel beim Schneiden des Getreides halfen. Sie erlebten so hautnah, wie früher die Ernte ablief und dass es eine schweißtreibende Tätigkeit war. Wo das Erntedankfest in diesem Jahr stattfindet, ist noch offen.