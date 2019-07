Auch die Juli-Sonntagstour der TV-Friesen-Radwanderer war ein voller Erfolg. 24 Radler nahmen teil. Gisela und Herbert Weidemann hatten die Planung der rund 50 Kilometer langen Ausfahrt übernommen. Zunächst führte die Strecke an Haus Langen vorbei in Richtung Vadrup. Weiter ging es durch die Fuestruper Berge und dann in einem weiten Bogen bis Gimbte. Hier war zur Mittagszeit eine Rast eingeplant. Der Rückweg führte durch Gelmer, die Haskenau, vorbei an der Havichhorster Mühle nach Sudmühle. In einem Restaurant an der Werse genossen alle Teilnehmer noch eine kurze Rast, bevor die letzte Etappe über Handorf zurück nach Telgte in Angriff genommen wurde. Die nächste Tour findet am 11. August statt.