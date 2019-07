Die Sanierung des Wirtschaftsweges zwischen dem Jägerhaus und Pollerts Kreuz läuft auf Hochtouren. Das Straßenbauunternehmen hat am Mittwoch mit dem Erstellen des sogenannten Vorprofils und anschließend mit dem Aufbringen der Asphaltdecke begonnen. „Die Vollsperrung des Weges muss noch mindestens am heutigen Freitag bestehen bleiben. In der kommenden Woche werden zum Abschluss der Maßnahme noch die Banketten erstellt“, betont die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Danach soll der Autoverkehr wieder rollen können. Der Wirtschaftsweg, von vielen als Abkürzung genutzt, hatte durch den starken Verkehr in den vergangenen Jahren extrem gelitten. Eine Sanierung war schön längere Zeit geplant.