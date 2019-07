Kleine Dramen und viel Engagement

Die Stadtranderholung 2019. Temperaturen bis über 38 Grad, über 300 Kinder und ein Feuerwehrauto zur Mittagszeit. Mittendrin: Unser Mitarbeiter Julius Schwerdt . Einen Tag lang hat er als Betreuer ausgeholfen. Hier sein Bericht.

Zweite Woche der Stadtranderholung in Telgte 1/45 Ein abwechslungsreiches Programm gibt es auch in der zweiten Woche der Stadtranderholung. Foto: Schwerdt

Ich will pünktlich sein und muss feststellen: Wenn die Organisatoren sagen „Komm um acht Uhr!“, dann meint sie das auch so. Nach und nach trudeln die ersten Kinder ein und warten ungeduldig vor dem Tor.

Auftritt Philipp „Horsti“ Horstmann. Mit Schlüssel und Brötchentüte bewaffnet, öffnet der Betreuer das Tor. „Jetzt gibt’s erstmal Frühstück!“, sagt er. Für mich ist es zugleich der erste Blick in den Backstage-Bereich. Hier, hinter „Dieters Bude“, steht eine Bierzeltgarnitur an die sich die Betreuer für ruhige Momente zurückziehen.

Das erste Drama des Tages: Einem Mädchen ist die Trinkflasche heruntergefallen. Das Plastikgefäß hat einen Sprung, und Wasser läuft aus. Einsatz für Thomas „Thommy“ Dahlhaus. Er ist seit 2007 ununterbrochen dabei. Mit mehreren Lagen Tape wird das Loch gestopft. Ein Problem weniger. Für den Rest des Tages werde ich mich an „Thommys“ Fersen heften, damit ich viel vom Betreuer-Alltag mitbekomme.

Die Glocke ist zu hören. Für die Kinder heißt das: Alle ins Zelt! Dort wartet „Horsti“ am Mikrofon. Er darf heute das legendäre „Kommando Pimperle“-Spiel über das Mikrofon anleiten. „Ich bin ein bisschen nervös“, sagt er mit einem Grinsen. Aber kein Problem: Auch bei ihm spielen alle Kinder mit. Horsti gibt das Programm bekannt, dann dürfen sich die Kinder verteilen.

„Thommy" und ich sind am Vormittag vor allem im Hüttendorf unterwegs. Zum Ende der Maßnahme soll der Preis für die schönste Bude vergeben werden. Wir verteilen Teilnehmernummern. „Eure Hütten müssen schön sauber sein“, erklärt „Thommy" den Kindern. Sie sollen überflüssiges Holz entsorgen. Ich bekomme eine Schubkarre und darf Müll sammeln helfen. Zum ersten Mal an diesem Tag verfärbt sich mein hellgrünes T-Shirt dunkelgrün.

Am hinteren Ende des Geländes hat sich eine lange Schlange gebildet. Gleich beginnt die Holzausgabe. Logisch, dass ich als Praktikant hier auch mit anpacken muss. Kleine und große Paletten gehen in den Besitz der Kinder über und werden flugs verbaut. Zum Glück liegt der große Palettenberg im Schatten.

„Wir müssen noch einen Kühlschrank besorgen.“ Mit diesen Worten kündigt „Thommy" den nächsten Arbeitsauftrag an. Ein voll besetztes Auto samt Anhänger fährt ins Musikerviertel, wo im Keller ein Gerät auf uns wartet. Bei 29 Grad Celsius eine Kühlschrank über die Straße schleppen: Es gibt Besseres!

Zurück im Auto. „Wir machen jeden Tag mehrere Fahrten“, erklärt mir „Thommy“. Auf seinem Handy läuft ein Fernsehbeitrag, der einen Besuch der Telgter Feuerwehr zeigt. Kühles Wasser, das wäre jetzt was. Doch die Feuerwehr kommt erst um 13 Uhr. Das sind noch zwei Stunden. Puh!

Ein Telgter Gastronom hat Nudeln mit zwei Soßen geliefert. Ich ziehe mir Gummihandschuhe über und beginne mit der Verteilung. Manche Kinder holen drei Mal Nachschlag, ich schaffe bei der Hitze gerade eine Portion.

Jetzt habe auch ich einen Spitznamen: „Feuerteufel“. Was war passiert? Die Brennpaste, die die fast restlos aufgegessenen Nudeln warmhalten sollte, muss gelöscht werden. Mir rutscht ein Gefäß weg. Es kippt um, und plötzlich züngeln Flammen durchs Gras. Hektische Löschversuche der anderen Betreuer sind erfolgreich. Ich stehe ein bisschen unter Schock. Gerade einmal fünf Stunden dabei und dann sowas. „Die Feuerwehr wäre ja eh in zehn Minuten hier gewesen“, witzelt einer.

Am vorderen Tor kommt Unruhe auf. An der Ampel steht ein Feuerwehrauto, dass die Kinder natürlich sofort entdeckt haben. „Feuerwehr! Feuerwehr!“, wird laut skandiert.

Wasser Marsch! Aus sechs Schläuchen kommt das kühle Nass. Kinderkreischen erfüllt die Luft und immer wieder werfen sich einige in den Matsch. Die heimischen Waschmaschinen wird’s freuen. Die ersten Kinder werden jetzt schon wieder abgeholt. „Das war nicht immer so“, erklärt mir einer der Betreuer. Aber diese Flexibilität sei Wunsch der Eltern gewesen und deshalb hat sich die Stadtranderholung angepasst. Ein wenig schade ist das schon: Es geht gerade richtig los, da müssen Manche schon wieder weg.

Ich bin in einer der grünen Hütten gelandet und leiste Akkordarbeit: Metallscheibe Nummer eins wird eingelegt, dann eine von den Kindern bemalte Pappe drauf. Zack! Hebel runter. Dann die Rückseite in eine weitere Form legen und den Hebel wieder herunterdrücken. Alles wird zusammengepresst, und fertig ist der Button zum Anheften. Warum meine Vorgängerin in der Hütte abgelöst werden wollte, wird mir schnell klar: Es ist ziemlich warm hier drin.

Mein T-Shirt ist wieder dunkelgrün. Dieses Mal mit Absicht. Ich habe mir Wasser über den Kopf gekippt. Nimm das Sahara-Hitze!

In einer Stunde ist Feierabend. Doch schon jetzt sind nur noch sehr wenige Kinder da. Viele Eltern wollen noch mit ihren Sprösslingen in Richtung Freibad und holen sie deshalb schon jetzt ab. Für mich Gelegenheit, „Thommy" mal ein paar Fragen zu stellen. Warum ist er so lange dabei? „Hier ist einfach ein tolles Betreuerteam am Start. Und die Stadtranderholung ist ein Schmelztiegel.“ Hier spielten Kinder aus verschiedensten Ländern und Kulturen gemeinsam. „Hier entsteht einfach eine ganz besondere Energie“, ist er sichtlich begeistert. Sein Wunsch für die Zukunft der Stadtranderholung überrascht mich. Statt einem eigenen Bulli für die vielen Fahrten oder einer zweiten Hüpfburg hat er ein aktuelles Thema auf dem Schirm: „Wir müssen weniger Müll produzieren. Das Problem würden wir gerne lösen.“

Die letzten Kinder werden abgeholt. Jetzt geht es ans Aufräumen. Im Zelt werden alle Bänke auf die Tische gelegt, damit darunter gefegt werden kann. Im Zelt herrschen trotz geöffneter Seitenwände gefühlte 45 Grad. Ich nehme mir einen der großen Besen und beginne zu fegen. Als ich im wahrsten Sinne des Wortes fertig bin, verlasse ich das Zelt. Die über 30 Grad heiße Außentemperatur wirkt wie eine kühle Nordseebrise.

Alle Kinder sind weg. Im Pavillon vor dem großen Zelt versammeln sich die Betreuer zur Schlussrunde. Der zurückliegende Tag wird kurz besprochen und die Rollen für den folgenden Donnerstag verteilt. Dann gibt es für alle noch ein Kaltgetränk. Die meisten Betreuer machen sich recht schnell auf den Weg nach Hause: Die Hitze fordert ihren Tribut.

Zurück in den heimischen vier Wänden. Im Nacken habe ich einen ordentlichen Sonnenbrand und meine Beine sind mit einer feinen Schicht Planwiesenstaub bedeckt. T-Shirt und Hose müssen dringend in die Wäsche. Zurück bleibt neben der Erschöpfung ein Gefühl von allergrößtem Respekt für die Leistung der Betreuerinnen und Betreuer. 330 Kinder haben sich heute auf der Wiese getummelt. Sie wollten beschäftigt, nass gespritzt oder mit Essen versorgt werden. Und das schon seit anderthalb Wochen bei mitunter hohen Temperaturen. Manche aus dem betreuenden Team nehmen einen Teil ihres Jahresurlaubs für die Stadtranderholung. Ich habe Menschen kennengelernt, für die der Spaß der Kinder an erster Stelle steht. Auch wenn das bedeutet, bei gefühlten 45 Grad ein Zelt durchfegen zu müssen. . .