Der Blick auf die Wetter-App bestätigt es: „In Tomball ist es derzeit sogar kühler als in Telgte, das hat uns wirklich überrascht“, sagt Wesley, einer von insgesamt vier Schülern aus der Partnerstadt, der zusammen mit seiner Deutschlehrerin Brenda Bauske und ihrer Familie zwei Wochen lang in Telgte zu Gast war.

Doch auch wenn die Hitze die Texaner ein wenig überrascht hat, denn normalerweise ist es in ihrer Heimat um diese Jahreszeit deutlich wärmer als in Telgte, viele andere Dinge haben sie tief beeindruckt.

„Die Kirche ist unglaublich schön, sehr alt und groß“, sagt Wesley. Alexis wiederum wird die vielen Fahrräder in Erinnerung behalten. „Ich bin begeistert von den Rädern“, sagt er. Allerdings sei er das eine oder andere Mal auch erschrocken gewesen, wenn ein Fahrradfahrer mit hohem Tempo um die Ecke geschossen sei. „Das kennen wir schließlich alles nicht“, sagt er. Angesichts der größeren Entfernungen und der Hitze würden nahezu alle Strecken mit dem Pkw zurückgelegt.

Die kurzen Wege in Telgte haben es wiederum Sarrah angetan. „Man kann fast alles zu Fuß machen und ist schnell am Ziel“, sagt sie. Ähnlich ist die Einschätzung von Tyler, der die Kulturspur und die vielen Hinweise auf alte Gebäude und Sehenswürdigkeiten in Telgte lobt.

Um es kurz zu fassen: Die Gruppe aus der Partnerstadt um die Deutschlehrerin hat keinen Tag ihres Aufenthaltes in Telgte bereut. „Wir sind allerdings auch ausgesprochen gastlich aufgenommen worden“, sagt Brenda Bauske. Damit meint sie nicht nur Gerda Riddermann, die beim Freundeskreis Telgte-Tomball für das Austauschprogramm zuständig ist, sondern vor allem auch die Gastfamilien. Die Familien Wegener, Dwertmann, Wortmann und Helga Fälker hatten jeweils einen Schüler aufgenommen und betreut.

Nachdem die kleine Gruppe aus der Partnerstadt vor ihrem zweiwöchigen Aufenthalt in Telgte bereits in einer Woche im Schnelldurchlauf Deutschland erkundet hatten, unter anderem standen Berlin, Dresden, München, Heidelberg, Schloss Neuschwanstein und Rothenburg ob der Tauber auf dem Plan, stand während der Zeit in der Emsstadt vor allem das Erfahren des Lebens in deutschen Familien im Mittelpunkt.

Zudem gab es eine Paddeltour auf der Ems, gemeinsame Sportangebote und vor allem Zeit, die Kontakte zu vertiefen.