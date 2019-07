Der Hitze getrotzt und Spaß gehabt

Eine abwechslungsreiche Stadtranderholung ist am Freitagnachmittag auf der Planwiese – mit dem anerkennenden Beifall der zahlreichen Eltern und der Kinder für die 40 Betreuer – zu Ende gegangen.

Zweite Woche der Stadtranderholung in Telgte 1/50 Ein abwechslungsreiches Programm gibt es auch in der zweiten Woche der Stadtranderholung. Foto: Pohlkamp

In der zweiten Woche musste das Team um Andreas Terborg zwar das geplante Programm aufgrund der heißen Temperaturen in einigen Teilen anpassen, doch die Stimmung und die Spielfreude waren bis zum Schluss großartig, sagte der Chef-Organisator der Ferienmaßnahme im WN-Gespräch.

Drei Höhepunkte hob Andreas Terborg dabei besonders hervor: den Takko-Tag, den Eltern- und Kind-Abend und die Besuche der Freiwilligen Feuerwehr . Die schönsten Komplimente, die er und sein Team in diesen Tagen erhielten, beschrieb Terborg so: „Immer wieder haben die Kinder uns gesagt, dass es ihnen so viel Spaß macht und diese Stadtranderholung das ganze Jahr über laufen müsste.“

Die Förderung von Teamgeist und Kameradschaft sowie neuen Freundschaften zeigte das Gewinner-Team beim Hüttenbau. Mehrere Gruppen schlossen sich während der Zeit zu einem Team zusammen und bauten ein großes und vor allem sicheres „fusioniertes Bauwerk“, das letztendlich von der Jury mit dem ersten Platz belohnt wurde.

Wie das Betreuerteam und die von 504 in der ersten auf etwa 330 Kinder in der zweiten Woche „geschmolzene“ Gruppe mit der Hitze auf der Planwiese umgingen, war nach Ansicht vieler Eltern „schon beeindruckend“. Verschiedene Erfrischungsmaßnahmen – vor allem Wasserspiele – trugen dazu bei, dass insbesondere die Nachmittage erträglich waren: „Regelmäßig haben wir eine Seifenrutsche und eine Outdoor-Dusche (Pavillon mit Brause) aufgebaut und einen Rasensprenger aufgestellt. Schließlich gab es auch viel Eis für alle“, betont Andreas Terborg. Kurzfristig wurde sogar ein Eis-Fahrrad organisiert und die kühle Erfrischung von dort direkt verteilt. „Und schließlich sind die Betreuer immer wieder mit Wasser aktiv auf die Kinder zugegangen.“

Gespielt wurde dort, wo die natürlichen Schattenplätze es hergaben. Mit einem Segeltuch und extra angeschafften Pavillons sorgte das Team für zusätzlichen Schatten. Andreas Terborg kann sich nicht daran erinnern, so viel Hitze wie in dieser Woche, jemals in seiner 29-jährigen Tätigkeit bei der Stadtranderholung erlebt zu haben.

Die Fahrt zum Zoo nach Rheine fiel der Hitze zum Opfer. Die Busfahrt – und weil die Telgter in Rheine keine Getränkewagen zum Kühlen aufstellen konnten – führten zu der Absage.

Einen großen Dank sprach Andreas Terborg der Freiwilligen Feuerwehr aus, die mehrmals für erfrischende Duschen sorgte. Er bedankte sich auch bei seinen 40 Betreuern. „Wir waren ein tolles Team.“ Nach der Stadtranderholung ist davor: Bereits jetzt können Eltern ihre Grundschulkinder über der Homepage des Vereins fürs kommende Jahr anmelden.