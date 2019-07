In die Musikakademie Hüde, unweit des Dümmer Sees gelegen, zog es 17 Messdiener aus St. Christophorus Raestrup mit ihren Betreuern.

Das nach Angaben der Verantwortlichen „schön gelegene Haus“ bot viele Möglichkeiten, einige schöne Tage zu erleben. Beim feuchtfröhlichen Tretbootfahren auf dem Dümmer See hatte die Gruppe ganz viel Spaß. „Leider war das Schwimmen im See, aufgrund von Blaualgen, verboten“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Umgebung bot jedoch viele andere Freizeitmöglichkeiten. So wurde auf dem Abenteuer-Minigolfplatz ein Turnier veranstaltet und auf dem Beachvolleyballfeld am Strand konnten die Kinder sich bei Volleyball sowie Völkerball richtig austoben. „Trotz aller anstrengenden Aktivitäten waren die Nächte für die Betreuer recht kurz“, heißt es in einer Mitteilung.

Am Sonntag erhielten die Messdiener, wie auch in den vergangenen Jahren, Besuch von Dr. Michael Höffner. Der Geistliche, der in der Kapellengemeinde in Raestrup regelmäßig Gottesdienste feiert und andere Aktivitäten begleitet, kam mit Kuchen vom Münsteraner Wochenmarkt für die ganze Gruppe. Anschließend wurde Activity und weitere Spiele gespielt. Der Sonntag endete mit einem Gottesdienst im Garten des Hauses und einem schmackhaften Abendessen.

Alle kamen mittlerweile müde, aber glücklich und zufrieden wieder an der Raestruper Kapelle an. Hier warteten die Eltern bereits auf ihre Kinder und deren Berichte über das Erlebte.