„Gut zwei Drittel der Deutschen glauben an Schutzengel.“ Mit diesem für den einen oder anderen vielleicht überraschenden Hinweis eröffnete Simone Müller am Sonntag die geführte Wanderung über die sogenannte „Schutzengelroute“, die sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Gabi Wilken organisiert hatte.

Schon zum vierten Mal in Folge bot die Stadttouristik eine solche Wanderung an, die sich am Grundgedanken des Jakobsweges orientieren. „Wir bieten die Tour immer rund um den Namenstag des Heiligen Jakobus an“, erklärte Gabi Wilken bei der Begrüßung.

Nachdem es in den vergangenen Jahren mal von Warendorf oder Münster in Richtung Telgte ging, entschieden sich die Organisatorinnen dieses Mal zu einem Rundweg, der die 20 Personen – und einen Hund – bis nach Westbevern und wieder nach Telgte führte.

„Die eigentliche Schutzengelroute ist etwa 15 Kilometer lang. Wir haben die Strecke witterungsbedingt auf elf Kilometer gekürzt“, erklärte Wilken angesichts der Wärme und des angekündigten Regens.

Der Weg führt vom Kirchplatz in Richtung Lauheide und weiter zum Haus Langen. Dort zweigt er in Richtung Westbevern-Dorf ab, wo eine Pause geplant war, ehe es über die Klatenberge zurück nach Telgte gehen sollte. Entlang der Strecke gibt es mehrere kunsthistorisch wertvolle Bildstöcke und Hofkreuze zu besichtigen, wie beispielsweise die Nepomuk-Statue bei Haus Langen.

Wer die geführte Wanderung verpasst hat, muss sich nicht lange ärgern. Ein Flyer mit genauer Karte und Beschreibungen der einzelnen Standorte liegt zur kostenlosen Mitnahme in der Stadttouristik aus. „Dann kann man die Strecke auf eigene Faust erwandern“, erklärte Gabi Wilken.