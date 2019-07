In das Ferienprogramm der Kreativ-Werkstatt des Westbeverner Krinks bringen sich auch die Krinkrentner aktiv ein. Sie vermitteln interessierten Kindern und Jugendlichen unter anderem, wie man Fahrräder repariert sowie Insektenhotels und Vogelhäuschen baut. In der Fahrradwerkstatt in der alten Grundschule in Vadrup reparieren die Krinkrentner mit den Kindern am morgigen Dienstag, 30. Juli, von 15 bis 17 Uhr deren Fahrräder. Und der Nachwuchs ist bei dieser Gelegenheit eingeladen, sich selbst einmal beim Reparieren zu versuchen. Eigenes Werkzeug kann mitgebracht werden. Die Aktion für Kinder ab 10 Jahre ist kostenlos. Verbindliche Anmeldung sind noch bei Liesel Hoffschulte, ✆ 87 93, möglich. Es stehen nur Plätze in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Das Bauen von Insektenhotels und Vogelhäuschen steht am 20. August von 14 bis 17 Uhr für Kinder ab acht Jahre in der alten Grundschule auf dem Programm. Die Materialkosten betragen fünf Euro. Auch hier ist eine Anmeldung bei Liesel Hoffschulte erforderlich.