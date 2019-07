Am kommenden Sonntag, 4. August, lädt das Museum Religio um 14 Uhr zu einem Gespräch mit dem Sammler Diethelm Röhnisch ein. Die Besucher haben dann die Möglichkeit, die persönlichen Geschichten eines ehemaligen Pfarrers zu erfahren, der in rund 60 Jahren eine imposante und vielseitige Sammlung moderner Kunst zusammen getragen hat. Das Museum zeigt bis zum 1. September eine Auswahl dieser Werke in der Ausstellung „Ein Leben mit der Kunst. Die Sammlung Röhnisch“.

Das Besondere an der Kollektion sind nicht nur die Werke zum Religiösen, bekannte Künstler oder der Wert der Werke, sondern Diethelm Röhnisch hat zu jedem seiner gesammelten Werke eine persönliche Beziehung. Seine Erzählungen machen das Ganze für den Zuhörer erlebbar.

Weitere Informationen sind unter www.museum-religio.de zu finden.