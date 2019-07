Dörte Heitbrink und Walter H. Edetsberger sind Oldtimer-Liebhaber mit Leidenschaft. Das merkt man ihnen im Gespräch immer wieder an. Ein Fahrzeug, sie selbst sprechen von „Urahn der SUVs“, hat es ihnen besonders angetan: Der Geländewagen LJ 80 von Suzuki . Ein 40 Jahre altes Prachtexemplar dieses Typs haben sie selbst restauriert und sind nicht nur damit, sondern auch mit einem 52 Jahre alten Wohnwagen oft unterwegs. Da sie ihre Liebe zum Suzuki-Geländewagen mit vielen anderen teilen, entstand die Idee zu einem besonderen „Treffen in Telgte“, genauer einem „Münsterland-Treffen“ für Suzuki LJ 80-Fahrer.

Von der Wärme ließen sich die Teilnehmer nicht abschrecken, und sie unternahmen eine gemeinsame Ausfahrt. Vom Campingplatz „Sonnenwiese“ aus tuckerte der Konvoi entlang der Rad- und Reitrouten in Richtung Everswinkel zu einem Hof in der Bauerschaft Mehringen. Dort gab es eine weitere Zeitreise in die Vergangenheit. Denn nach einer Stärkung bei Kaffee und Kuchen konnten die Teilnehmer des „Münsterland-Treffens“ passend zu den Fahrzeugen in 70er und 80er-Jahre Antiquitäten stöbern.

Dann ging es beschaulich in einem weiten Bogen durch Wälder, Wiesen und Felder nach Westbevern. Dort stand ein Stopp an „Haus Langen“ auf dem Programm. Nach einem weiteren Halt an einer Eisdiele in Ostbevern ging es durch die Telgter Altstadt und über den Marktplatz wieder zurück zum Ausgangspunkt. Alles übrigens im gemächlichen Tempo, denn mit ihren nur knapp 40 Pferdestärken sind die kleinen Geländewagen keine Renner.

Nach vielen technischen Fachgesprächen ließ die Gruppe den ereignisreichen Tag am Grill ausklingen.