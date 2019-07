Auch wenn es die „Aktion Pferdestärken“ auch in diesem Jahr nicht geben wird, hindert das den Reiterhof Schulze Hobbeling nicht daran, als Ersatz einen „Tag der offenen Tür“ durchzuführen. „Für uns ist klar, dass wir die Tradition fortsetzen. Die Kinder und Jugendlichen freuen sich stets auf ihre Auftritte, und die Gäste erhalten einen umfangreichen Einblick in das Reitprogramm. Zudem gibt es einen Blick hinter die Stalltüren“, machte Silke Schulze Hobbeling den Reitsportfreunden bereits den Mund wässerig. Ein Programm für die ganze Familie. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 11. August, statt. Das Reiterteam des Hofes Schulze Hobbeling hat ein Angebot zusammengestellt, das von 14 bis 17 Uhr Reitvorführungen, Ponyreiten für Kinder, Bastelangebote und Besichtigungen enthält. Zudem ist ein Flohmarktstand vorhanden. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Der Reiterhof Baumkötter wird keine Aktion durchführen.