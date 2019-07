Historische Sommerfrische erlebt

Eine Landpartie per Rad: Dazu hatte die ADFC-Ortsgruppe Telgte/Ostbevern eingeladen. Unter dem Titel „Sommerfrische“ unternahmen die Teilnehmer mit der Radtour-Leiterin Anne-Katrin Schulte eine Zeitreise in das Freizeitvergnügen in Telgte und Münster von vor 100 Jahren.

Telgte bot, so heißt es in einem Bericht der Gruppe, auch schon in historischer Zeit viele Möglichkeiten zum Zeitvertreib für Einheimische und Auswärtige. Dabei spielten die Ems und die Landschaft oft die Hauptrolle. Aber auch die Wallfahrt brachte viele Besucher in die Stadt. Die vielen Ausflügler und Wallfahrer benötigten Unterkunft und Verpflegung, so dass es in Telgte eine Vielzahl an Hotels, Gaststätten und Schankwirtschaften gab. Aber auch die Telgter selbst pflegten ein reges und vielfältiges Vereinsleben.

Beginnend mit der alten Emsbadeanstalt, die als eine der ersten im weiten Umkreis errichtet wurde und lange Jahre dafür sorgte, dass fast alle Telgter schwimmen lernten, über die Alte Rennbahn, deren Besuch ein gesellschaftliches Ereignis war, führte der Weg die Radler in die Klatenberge.

Ursprünglich als Flussdünenlandschaft eine landwirtschaftlich wenig genutzte Heidefläche, entwickelten sich die Klatenberge durch die Aufforstungen im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Wandergebiet mit Einkehrmöglichkeit in der heute noch bestehenden Waldhütte.

Einen besonderen Aufschwung als Ferienort nahm Telgte mit der Errichtung des Bahnhaltepunktes „Jägerhaus“ im Jahr 1888. Ab Anfang des 20. Jahrhunderts wurden südlich entlang der Chaussee Münster-Telgte, der heutigen B51, eine Reihe von Sommerhäusern wohlhabender Münsteraner errichtet. Dies erfuhr die Radelgruppe bei ihrem nächsten Halt beim Haus „Telgter Heide“, wo sie von Ulla Woltering, der Schwester des heutigen Eigentümers, begrüßt wurden. 1904 wurde das Gebäude vom Münsteraner Kaufmann Wilhelm Rawe als Sommerhaus errichtet und ein großzügiger Park mit Schwimmteich und Tennisplatz angelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Familie dauerhaft nach Telgte und baute die heutige Gärtnerei auf.

Weiter ging es in Richtung Münster. Nach einer Einkehr in der Pleistermühle erreichte die Gruppe Wolbeck. Dort besichtigten die Radler das ehemalige Kurhaus, das 1892 von Dr. Lackmann eröffnet wurde und eine Vielzahl von Leiden nach den Methoden des Dr. Kneipp behandelte. Die Kurgäste speisten in im Jugendstil gehaltenen Saal und lustwandelten im Kurpark. Mitte der 1960er Jahre war Wolbeck kurze Zeit sogar als Kneippkurort anerkannt. Doch der dauerhafte Erfolg blieb aus, das Kurhaus wurde zum Wohnhaus umgebaut. In jüngster Zeit wurde der Abriss des ehemals so mondänen Kurhauses beschlossen.

Mit einer Vielzahl von Eindrücken kehrten die Zeitreisenden nach Telgte zurück.