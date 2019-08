Der Tipp eines Bekannten führte Michael Knobloch am 1. August 1979 zu Winkhaus. Schon immer hat sich der Telgter für Technik interessiert. Daher entschied er sich für Ausbildung zum Werkzeugmacher. 1983 legte der damals 20-Jährige die Facharbeiterprüfung ab. Anschießend arbeitete er für acht Monate im Werkzeugbau. Danach wechselte er in die Betriebsmittelbau-Vorfertigung. Zu seinen Aufgaben gehört das Draht-Erodieren an der Maschine, die er auch programmiert. Damit stellt er Ersatzteile, Lehren und neue Werkzeuge her, die in den Pressen für die Fertigung von Fensterbeschlägen benötigt werden. Die Aufgaben erfordern eine hohe Präzision. Genau diese Herausforderungen schätzt er an seinem Job. Für das Team setzte er sich schon immer gern ein. Daher war er bereits in der Jugend- und Ausbildungsvertretung von Winkhaus und ist auch im Betriebsrat aktiv.