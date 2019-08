Pflegedirektorin Ursula Hedding feierte am Donnerstag ihr 25-jähriges Dienstjubiläum in der Klinik Maria Frieden . Sie begann ihre Tätigkeit am 1. August 1994 als Krankenschwester. Ende 2001 wurde sie zunächst kommissarische Stationsleitung als Schwangerschaftsvertretung, 2004 übernahm sie als Stationsleitung die Verantwortung für eine Station. Seit Juli 2010 ist sie in der Pflegedienstleitung tätig und verantwortet den gesamten pflegerischen Bereich der Rehabilitationsklinik.