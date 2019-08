„Tourismus + Kultur“ bietet in Kooperation mit der ADFC-Ortsgruppe Telgte/Ostbevern wieder eine Radtour für alle Neubürger an. Die Fahrt durch die Emsstadt soll allen einmal die schönsten Ecken Telgtes näher bringen – auch außerhalb des historischen Ortskerns. Treffpunkt ist am Sonntag, 25. August, um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Die Rückkehr ist zwischen 18 und 19 Uhr geplant. Die Teilnahme ist für alle Neubürger kostenlos. Anmeldungen sind im Büro von „Tourismus + Kultur“ unter ✆ 69 01 00 oder tourismus@telgte.de möglich.