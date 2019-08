Zu einem Unfall kam es am Donnerstagabend auf der Landesstraße 811. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 26-jähriger Telgter gegen 18 Uhr die Alverskirchener Straße

(L 811) stadtauswärts. Ein 20-jähriger Warendorfer fuhr mit seinem Motorrad in gleicher Richtung hinter dem Pkw her. Beim Abbiegen in eine Zufahrt fuhr der Kradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf den Wagen auf, kam zu Fall und verletzte sich. Rettungskräfte kümmerten sich um seine Erstversorgung vor Ort und brachten ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme wurde die Landstraße für den übrigen Verkehr für etwa

45 Minuten voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die Feuerwehr Telgte wurde auch alarmiert. Sie nahm unter anderem auslaufende Betriebsstoffe auf.