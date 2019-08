„Es läuft prima“, ist sich das Team der Pfarrbücherei einig. Nach einem arbeitsreichen Jahr, in dem die 17 Ehrenamtlichen viel Zeit und Energie in Veränderungen investiert haben, kann den Lesern seit einiger Zeit ein wesentlich besserer Service bei der Ausleihe und Rückgabe angeboten werden. Dazu war es erforderlich, sämtliche Medien in ein neu erworbenes Bibliotheksprogramm aufzunehmen und mit einem Barcode zu versehen.

Zurzeit verfügt die Bücherei, die sich im Pfarrheim befindet, über insgesamt 2900 Kinder- und Jugendbücher, Krimis, Romane, Zeitschriften und Sachbücher sowie CDs und DVDs. Für die Jüngsten steht zudem eine große Zahl an Bilder- und Vorlesebüchern bereit.

Bereits seit einiger Zeit erfolgen die Ausleihe und Rückgabe mit Hilfe eines speziellen Bibliotheksprogramms. Wesentlich schneller als bisher und unkomplizierter können die Nutzer nun mit Lesestoff versorgt werden. Zudem bietet das neue System die Möglichkeit, dass sich die Benutzer schon zu Hause umfassend über das Angebot informieren können. Auch das wurde mit Begeisterung aufgenommen. Auch die Homepage (www.buecherei.westbevern.de) wird viel gelobt. Von der Benutzungsordnung über Neuerwerbungen bis hin zum Medienkatalog lassen sich hier alle Informationen schnell und übersichtlich finden.

Weiterhin werden Kontakte zu den örtlichen Kindergärten und Schulen gepflegt. So haben zahlreiche Kinder am Programm „Bibfit“ teilgenommen und erhielten mit einem „Bibliotheksführerschein“ den Beweis dafür, dass sie sich in der Bücherei auskennen.

Aktuell hat die Bücherei wegen der Sommerferien noch geschlossen.