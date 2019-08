Am Samstagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Telgte um kurz nach 16 Uhr zu einem Flächenbrand in der Bauerschaft Verth gerufen. In dem dortigen Naturschutzgebiet brannten im Bereich der Ems aus bislang ungeklärter Ursache rund 100 Quadratmeter Fläche. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Die Wehr war mit einem Löschzug und 15 Kameraden im Einsatz.