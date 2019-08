Ein Leben für die Landwirtschaft

35 Jahre lang unterrichtete Erwin Köster angehende Landwirte in Münster. 5200 Berufsschüler – darunter 3700 Landwirte – führte er zum Gesellenbrief. Jetzt trat er den Ruhestand an.

Erwin Köster identifizierte sich mit dem Beruf des Landwirtes wie kaum ein anderer, war Lehrer, Moderator, Organisator und immer bemüht, den Unterricht mit kreativen Ideen so praxisnah zu vermitteln, dass jedem Berufsschüler das Lernen leichter fiel. Er war auch außerhalb der Unterrichtszeiten für Auszubildende und Ausbilder ansprechbar und half ihnen in schwierigen Situationen.

Doch Erwin Köster war auch hart in seinen Entscheidungen, wie einer seiner letzten Schüler, Henning Fockenbrock, es formulierte: „Wer von ihm beim Mogeln erwischt wurde, erhielt kommentarlos eine Sechs.“

In besonders guter Erinnerung sind allen Schülern die Studienfahrten zur „ Grünen Woche “ nach Berlin. Insgesamt 29 Mal hat Erwin Köster mit Auszubildenden die Messe besucht.

Insgesamt spricht Erwin Köster rückblickend von vielen tollen Schülerleistungen: „Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass alle das aus sich rausgeholt haben, was in ihnen steckte.“ Der Vater von Henning Fockenbrock, Manfred Fockenbrock, gehörte 1985 zu den ersten Telgtern, die von Erwin Köster unterrichtet wurden. Durch sein Engagement für die Landwirtschaft war Erwin Köster auch außerhalb der Schule ein gefragter Pädagoge. Durch Mitarbeit in zahlreichen verschiedenen Gremien sei es bei der Erstellung neuer Lehrpläne, beim Verfassen von Checklisten für die Bewertung von Ausbildern, Lehrern und Schülern im Auftrag des Deutschen Bauernverbandes und zuletzt als Mitautor bei der Anfertigung eines Übungs- und Vertiefungsbuches hat Köster zu einer nachhaltigen Entwicklung in der Ausbildung landwirtschaftlicher Berufsschüler beigetragen.

Geboren und aufgewachsen ist der Telgter 1956 im sauerländischen Hirschberg. Sein Vater war Waldarbeiter und hatte einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb. Weil sein älterer Bruder dem Vater half, begann Erwin Köster bereits im Alter von zwölf Jahren, beim damals größten Bauern in Hirschberg mitzuarbeiten. Bis zum Abitur verbrachte er fast jede freie Minute auf diesem Hof und sammelte so praktischen Erfahrungen, die er nach dem Studium noch mit einer einjährigen Beratertätigkeit bei einer Futtermittelfirma erweiterte.

Während Kösters beruflicher Tätigkeit hat sich eine Menge in der Landwirtschaft verändert. Immer mehr Bauern haben aufgegeben oder sich spezialisiert. Umso wichtiger sei eine gute Ausbildung, war immer das Motto des Telgters. Als Manfred Fockenbrock 1985 bei Köster die Schulbank drückte, wurden ihm Grundlagen und Fachwissen vermittelt. Bei Henning Fockenbrock erfolgte 35 Jahre später die Schulausbildung handlungsorientiert. Dabei liegen dem Unterricht konkrete betriebliche Handlungsaufgaben zugrunde. Erwin Köster gibt ein Beispiel: „Wir überprüfen etwa die Milchviehfütterung im Ausbildungsbetrieb.“ Während der Erarbeitungsphase wird das erforderliche Grund- und Fachwissen in den Stoff eingebaut. Auch die Aufgabenstellungen in Prüfungen seien heute problemorientiert, betont der Berufsschullehrer.

Durch seine Tätigkeit hatte Erwin Köster sehr viele Kontakte zu landwirtschaftlichen Betrieben. Kaum einen Ausbildungsbetrieb gibt es in der Region, der nicht schon einmal einen Rat von ihm erhalten hat. Denn als Lehrer für das Fach Tierproduktion besuchte er regelmäßig die Betriebe und schaute in die Ställe, um sich einen Überblick zu verschaffen, sich selbst praktisch fortzubilden und mit den Landwirten zu diskutieren.

Erwin Köster wirbt für die Landwirtschaft: „Die Betriebe, die ich kenne, produzieren alle gesunde Lebensmittel, sowohl die Bio-Betriebe als auch die konventionellen Landwirte. Ich denke, dass auch in Zukunft beide nebeneinander existieren werden, weil beide Verfahren ihre Abnehmer haben. Sollte sich die Nachfrage nach Bio-Erzeugnissen verändern, dann werden auch mehr Betriebsleiter darauf reagieren.“

Für die Zukunft sieht der erfahrene Pädagoge Veränderungsbedarf: „Wir benötigen praxisorientierte Lehrer. Weil Kräfte fehlen, werden heute vielfach Seiteneinsteiger eingestellt. Diese haben oft nicht das erforderliche Wissen in der Breite, sondern sind sehr spezialisiert, was von den Schülern häufig beklagt wird.“

Ganz wird Köster der Landwirtschaft nicht verloren gehen. Er ist weiterhin als Dozent in der Erwachsenenbildung bei der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen tätig. Zudem wird er noch zwei weitere Übungs- und Vertiefungsbücher für Auszubildende mitschreiben.

Mit der Familie wird er sich in Zukunft einen Traum erfüllen: mit einer Harley 3800 Kilometer durch die USA fahren. Und wenn er eines Tages nicht mehr weiß, was er mit seiner Freizeit anfangen soll, dann will er bei befreundeten Landwirten aushelfen. . .