Entspannung und Naturschutz vereint

Der Angler ist naturverbunden. Zudem bedeutet für ihn sein Hobby Erholung und Entspannung. Wer allerdings angeln möchte, der muss sich auskennen und dafür die staatliche Fischereiprüfung ablegen.

Regelmäßig finden Lehrgänge statt. Jüngst waren es 26 Aspiranten aus Telgte, die den Fischereischein erwarben. Bereits 14-Jährige können den Schein machen, mit 16 Jahren wird daraus ein Muss. Im Angelsportverein Telgte sind rund 250 Mitglieder aktiv. Das Besondere dabei: Jeder Sechste ist 21 Jahre und jünger.

Seit 2005 ist Karl Kinzinger erster Vorsitzender: „Seitdem ist bei uns die Mitgliederzahl immer weiter gestiegen“, sagt er. Warum das so ist, erklärt Karl Kinzinger selbstbewusst so: „Weil in unserem Verein die Naturverbundenheit so groß ist. Und das, was wir tun, ist so aktuell, dass jeder einen Beitrag leistet: zum Umwelt- und Naturschutz, zum Tierschutz, zum Artenschutz, zum Gewässerschutz und zur waidgerechten Ausübung des Angelns.“ Außerdem engagiere sich der Angelsportverein für die Jugend und für benachteiligte Personen.

Der Angelsportverein Telgte hat ein begrenztes Einsatzgebiet. Es erstreckt sich über die Ems, angefangen an der Grenze zu Einen, über Telgte bis Haus Langen. Diesen Bereich hat der Verein von der Bezirksregierung gepachtet. Hinzu kommt der Altarm bei Fartmann in Vechtrup und ein etwa 3,5 Hektar großer Teich in der Bauerschaft Schlichtenfelde in Ostbevern-Brock.

An diesen Gewässern haben die Angler die Aufsicht. Das bedeutet: Umweltschäden wie Gewässerverschmutzungen werden unmittelbar gemeldet. Die drei Gewässerwarte, Wolfgang Kinzinger, Jürgen Edens und Marc Jannemann, überwachen zudem regelmäßig die chemisch-physikalische und biologische Gewässergüte.

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Peter Scheffer-Boichorst unterstreicht, dass der ASV den Fischbestand erhält und unterstützt. „Wir besetzen unsere Gewässer mit Fischen, die etwa vom Aussterben bedroht sind. So wurden zuletzt 30 000 Aalquappen-Brutlinge und 50 000 Glasaale in die Ems eingesetzt.“ Karl Kinzinger ergänzt: „Wir bilden mit anderen Vereinen eine Aal-Absatzgemeinschaft und können so jährlich den Besatz von Jungaalen in der Ems sicherstellen.“

Karl Kinzinger betont zudem: „Wir schaffen in unseren Gewässern Laichzonen und Schutzgebiete, legen Biotope an, indem wir Flachwasserzonen schaffen und entsprechende Pflanzen einbringen.“ Peter Scheffer-Boichorst ergänzt: „Regelmäßig entfernen wir Müll und Unrat von den Ufern und aus den Gewässern. Die Jungangler bauen Vogelkästen und pflegen sie.“ Mit Karl Kinzinger, Peter Tuch, Leo Sgraja und Hubert Wesens verfügt der Verein über vier amtliche Fischereiaufseher. Unterstützt werden sie durch Nils Loddenkötter, Manuel Große Dankbar, Jürgen Edens, Peter Scheffer-Boichorst und Dirk König. Durch sie wird die Ordnung an den Pachtgewässern sichergestellt.

Seit fast 40 Jahren setzt sich der Verein zudem für benachteiligte Menschen ein. Karl Kinzinger bezeichnet die Zusammenarbeit mit Westfalenfleiß als erfolgreiche Partnerschaft. „Freizeitgestaltung und soziale Kontakte mit körperlich und geistig behinderten Menschen bereiten den Teilnehmern immer wieder viel Freude.“ Für die Jugend engagiert sich der Verein intensiv. Unterschiedliche Veranstaltungen sollen dazu beitragen, dass sich der Nachwuchs im Verein wohl fühlt.