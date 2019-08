Kinder- und Jugendliche, die den Ehrenamtlichen bei ihrer Arbeit in der Fahrradwerkstatt über die Schulter schauen und von ihnen etwas lernen wollen, dürfen sich freuen: Die Krinkrentner waren von der ersten Aktion im Rahmen des Ferienprogramms des Westbeverner Krinks so angetan, dass sie sich bereit erklärt haben, am Dienstag, 20. August, von 15 bis 17 Uhr erneut mit interessierten Kindern Zweiräder auf Vordermann zu bringen.

Eigenes Werkzeug kann mitgebracht werden, ist aber keine Pflicht. Die Aktion für Kinder ab zehn Jahren ist kostenlos. Anmeldungen sind bei Liesel Hoffschulte, ✆ 87 93, möglich.

Das Bauen von Insektenhotels und Vogelhäuschen steht ebenfalls am 20. August von 14 bis 17 Uhr für Kinder ab acht Jahren in der alten Grundschule auf dem Programm. Die Materialkosten betragen fünf Euro. Anmeldung ebenfalls bei Liesel Hoffschulte.