Das einstige Schul- und Internatsgebäude Mühlenstraße 3 bis 5 ist ein wichtiges baugeschichtliches Zeugnis, hat die Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in ihrem Gutachten festgestellt. Es sei bedeutend für die Schul- und Bildungsgeschichte in Telgte und im Umland. Bemerkenswert sei auch das Konzept des gemeinsamen Lebens von Lehrern und Schülern in diesen alten Mauern. Deshalb wurde es unter Denkmalschutz gestellt.

Der erste Teil des Hauses soll nach Erkenntnissen des LWL 1859 nach dem Konzept von Dr. Joseph Knickenberg als Schul- und Pensionatshaus für auswärtige Schüler errichtet worden sein. 20 bis 30 von ihnen sollten dort untergebracht werden. Die Entwicklung verlief rasant. Sie war Ausdruck des schnellen Wachstums der wenige Jahre zuvor auf dem Grundstück Knickenbergplatz 5 in direkter Nachbarschaft gegründeten privaten höheren Lehranstalt mit ihrem umfangreichen Internatsbetrieb. Schlafsäle und Lehrerwohnungen mussten geschaffen werden. Um 1865 wurde das Internatsgebäude noch einmal ausgebaut. Stets wurde darauf geachtet, dass die Bauweise genau der bestehenden Form angepasst wurde.

Zu einer nicht genau festzulegenden Zeit um/nach 1900 wurde auch das Dach für die Zwecke der weiter wachsenden Schule ausgebaut. Dort entstanden ein weiterer Schlafsaal, drei weitere Zimmer und ein größeres Krankenzimmer.

Nach der Schließung des Internats wurde in den Räumen von 1933 bis 1938 der Reichsarbeitsdienst untergebracht. 1938 wurde das Haus durch den Kommunalzweckverband nach Plänen des Amtsbaumeisters Wildermann zu Wohnungen ausgebaut. In den großen Sälen wurden Zwischenwände eingezogen, so dass in jedem Stockwerk zwei neue Wohnungen und unter dem Dach Kammern und Nebenräume entstanden.

Der Innenausbau ist nach Angaben der Experten noch heute weitgehend im 1938 geschaffenen Zustand erhalten. Das zeigt sich unter anderem deutlich an den hölzernen Treppenhäusern.