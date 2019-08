„Es passt. Die Arbeit mit dem Frauenchor macht mir viel Spaß. Alle Akteurinnen ziehen gut mit, haben Freude am Chorgesang. Alles ist gut organisiert. Der Auftritt beim ,Open Air mit Flair’ des MGV ,Eintracht’ war für den Chor ein Highlight und für mich eine Premiere, die ich zusammen mit den Sängerinnen genossen habe“, fasste Susanne Schellong nach 100 Tagen zusammen, in denen sie als neue Chorleiterin des Frauenchores der kfd Westbevern tätig ist.

Positiv sind auch die Stimmen aus dem Chor. „Die Proben mit Susanne Schellong machen viel Spaß. Auch wenn der Probentag jetzt der Donnerstag ist und bereits um 18 Uhr gesungen wird, sind alle Sängerinnen weiterhin mit Begeisterung und Freude dabei“, stellten Vorsitzende Margret Meier und Schriftführerin Monika Carretero heraus und sprachen wohl im Namen aller rund 50 Sängerinnen. „Der Wechsel des Probentages und der Anfangszeit hat sich gut eingespielt – auch bei den Berufstätigen“, berichtet Margret Meier. Die Änderung war notwendig geworden, weil Susanne Schellong mittwochs den Chor der evangelischen Kirchengemeinde in Handorf leitet. Susanne Schellong ist Kirchenmusikerin in Münster, leitet den Handorfer Chor und ist im Kulturwesen tätig. Die neue Leiterin wohnt in Gelmer.

In den kommenden Wochen und Monaten ist die Probenarbeit ganz auf die Vorbereitung des Benefizkonzertes „Weihnachten für alle“ am 15. Dezember in der Pfarrkirche im Dorf ausgerichtet.

Am Chorgesang Interessierte können jederzeit bei den Proben einsteigen. Informationen erteilt Margret Meier unter ✆88 207.